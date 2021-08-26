UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarının çekimi bugün İstanbul'da gerçekleşecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Çekilecek kura sonrası temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakipleri belli olacak.

2023'TEKİ FİNAL İSTANBUL'DA

Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bilindiği gibi 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da düzenlenecek. Bugün yapılacak kura çekimine çok sayıda yabancı basın mensubunun katılması bekleniyor.