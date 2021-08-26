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    • 26.08.2021 18:31
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    Tahkim Kurulu'ndan flaş Marcao kararı! Cezası netleşti

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgili Tahkim Kurulu'ndan nihai karar geldi. Yapılan açıklamada, Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezasının onandığı ifade edildi. İşte detaylar...

    Tahkim Kurulu’ndan flaş Marcao kararı! Cezası netleşti

    Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun 8 maçlık cezası ile ilgili Tahkim Kurulu'ndan açıklama geldi.

    Kurul tarafından yapılan açıklamada cezanın oy çokluğu ile onandığı bildirildi.



    İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan o açıklama;
    "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira ile ilgili PFDK'nın 19.08.2021 tarihli E.2021-2022/12 - K.2021-2022/10 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,
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