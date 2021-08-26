Tahkim Kurulu’ndan flaş Marcao kararı! Cezası netleşti

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,