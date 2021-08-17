Kerem Aktürkoğlu-Marcao kavgası Galatasaray için bir ilk değil! Soyunma odasında sıkıştırdı teknik direktör Fatih Terim...
Süper Lig'in 1.haftasında oynanan Giresunspor-Galatasaray maçı, tarihe geçecek bir olaya tanıklık etti. Mücadelenin 61. dakikasında saha bir anda karıştı. Galatasaraylı Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na sinirlenip 50 metre koştu ve genç oyuncuya önce kafa attı sonrasında yetinmedi bu kez de yumruk attı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Erkan Özdamar, Cim-Bomlu oyuncuyu kırmızı kartla soyunma odasına gönderdi. Sonrasında teknik direktör Fatih Terim de genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan aldı. Galatasaray cephesinde yaşanan bu olay yeşil sahalarda gördüğümüz ilk kavga değil...
Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 61. dakikasında ise sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Marcao, takım arkadaşı Kerem'e önce kafa attı daha sonrasında yumruk atarak skandal bir olaya imza attı.
MARCAO VE KEREM ARASINDA KAVGA
Sarı-kırmızılıların iki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve Marcao büyük bir tartışma yaşadı. Kerem'in kendisine 'sus' işareti yapan Kerem'e kızıp bir anda genç futbolcunun üzerine yürüdü.
Pozisyonu VAR uyarısıyla monitörden izleyen hakem Erkan Özdamar, Brezilyalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attı. Olay sonrası oldukça sinirlenen Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu da oyundan aldı.
"SUS DEDİM KAFA ATIYOR HOCAM"
Fatih Terim yaşanan tatsız olayın ardından Kerem Aktürkoğlu'nu saha kenarına aldı.