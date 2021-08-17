Kerem Aktürkoğlu-Marcao kavgası Galatasaray için bir ilk değil! Soyunma odasında sıkıştırdı teknik direktör Fatih Terim...

MARCAO VE KEREM ARASINDA KAVGA

Sarı-kırmızılıların iki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve Marcao büyük bir tartışma yaşadı. Kerem'in kendisine 'sus' işareti yapan Kerem'e kızıp bir anda genç futbolcunun üzerine yürüdü.