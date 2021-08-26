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    • Spor
    • 26.08.2021 19:35
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    • 26.08.2021 19:35
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    GS Randers maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray Randers şifresiz yayın var mı?

    GS Randers maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray Randers şifresiz yayın arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için sahaya çıkıyor. Play-off turunda 1-1’in rövanşında Danimarka ekibi Randers’ı konuk edecek sarı-kırmızılı ekip galibiyet aldığı takdirde adını gruplara yazdıracak. Maçı canlı izlemek isteyen futbol severler GS Randers maçı şifresiz veren kanallar hangileri sorusunun cevabını araştırıyor.

    takvim.com.tr
    GS Randers maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray Randers şifresiz yayın var mı?

    GS Randers maçı şifresiz veren kanallar! Galatasaray Randers şifresiz yayın var mı? Galatasaray ile Randers bu akşam saat 21:00'de UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın heyecan dolu mücadelesi arama motorlarında sorgulanıyor. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler GS Randers maçı şifresiz veren kanallar hakkında bilgi almak istiyor. Peki; Galatasaray Randers şifresiz mi? İşte detaylar!

    GS RANDERS MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!

    Galatasaray Randers maçının şifresiz yayını bulunmuyor. Bu maçı izlemek isteyenlerin D-Smart aboneliğinin bulunması gerekiyor. Maçı internet ortamından D-Smart Go platformundan izleyebilirsiniz.

    GALATASARAY RANDERS MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

    GALATASARAY RANDERS MAÇI HANGİ KANALDA?

    Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray , Danimarka'da ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Randers takımını İstanbul'da konuk edecek.

    Saat 20.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel programlarla gece yarısına kadar sürecek.

        Aykut Aydın ve Alp Özgen'in anlatımda olacağı gecede Ali Naci Küçük maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olacak.

        Galatasaraylılar, Randers maçını D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve her yerde izleyebilmeniz için D-Smart GO'dan takip edebilecek.

        GALATASARAY'DA 5 EKSİK

        Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek.

        Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak.

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.
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        Haberler Spor GS Randers maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray Randers şifresiz yayın var mı?
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