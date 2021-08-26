GS Randers maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray Randers şifresiz yayın var mı?

GS Randers maçı şifresiz veren kanallar! Galatasaray Randers şifresiz yayın var mı? Galatasaray ile Randers bu akşam saat 21:00'de UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın heyecan dolu mücadelesi arama motorlarında sorgulanıyor. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler GS Randers maçı şifresiz veren kanallar hakkında bilgi almak istiyor. Peki; Galatasaray Randers şifresiz mi? İşte detaylar!
GS RANDERS MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
Galatasaray Randers maçının şifresiz yayını bulunmuyor. Bu maçı izlemek isteyenlerin D-Smart aboneliğinin bulunması gerekiyor. Maçı internet ortamından D-Smart Go platformundan izleyebilirsiniz.
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GALATASARAY RANDERS MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray , Danimarka'da ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Randers takımını İstanbul'da konuk edecek.
Saat 20.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel programlarla gece yarısına kadar sürecek.