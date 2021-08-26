Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki zirvesi olan Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinin kim olacağı düzenlenen kura çekimiyle belirleniyor. Kura çekimine 4. torbadan katılan Beşiktaş'ın hangi grupta yer alacağı ve rakiplerinin kim olacağı merak ediliyordu. Peki; Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?
Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor!
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?
Beşiktaş'ın rakipleri dakikalar içerisinde belli olacak. Siyah beyazlı ekibimizin rakiplerini öğrenmek için haberimizi takipte kalın!
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