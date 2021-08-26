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    • Spor
    • 26.08.2021 19:21
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    • 26.08.2021 19:22
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    Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

    Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü arama motorlarında merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu için kura çekimi başladı. Turnuvada ülkemizi temsil edecek tek takım olan Beşiktaş’ın rakipleri ve Beşiktaş’ın grubu da belirlenmiş oldu. Peki; Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

    Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki zirvesi olan Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinin kim olacağı düzenlenen kura çekimiyle belirleniyor. Kura çekimine 4. torbadan katılan Beşiktaş'ın hangi grupta yer alacağı ve rakiplerinin kim olacağı merak ediliyordu. Peki; Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?

    Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor!

    BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?

    Beşiktaş'ın rakipleri dakikalar içerisinde belli olacak. Siyah beyazlı ekibimizin rakiplerini öğrenmek için haberimizi takipte kalın!

    A GRUBU:

    B GRUBU:

    C GRUBU:

    D GRUBU:

    E GRUBU:

    F GRUBU:

    G GRUBU:

    H GRUBU:

        İŞTE DEVLER LİGİ TORBALARI

        1. TORBA

        Chelsea (İngiltere) Villarreal (İspanya) Atletico Madrid (İspanya) Manchester City (İngiltere) Bayern Münih (Almanya) Inter (İtalya) Lille (Fransa) Sporting Lizbon(Portekiz)

        2. TORBA

        Real Madrid (İspanya) Barcelona (İspanya) Juventus (İtalya) Manchester United (İngiltere) PSG (Fransa) Liverpool (İngiltere) Sevilla (İspanya) Borussia Dortmund (Almanya)

        3. TORBA

        Shakhtar (Ukrayna) Porto (Portekiz) Ajax (Hollanda) RB Leipzig (Almanya) Salzburg (Avusturya) Benfica (Portekiz) Atalanta (İtalya) Zenit (Rusya)

        4. TORBA

        BEŞİKTAŞ (TÜRKİYE) Dinamo Kiev (Ukrayna) Sheriff Tiraspol (Moldova) Club Brugge (Belçika) Young Boys (İsviçre) Milan (İtalya) Malmö (İsveç) Wolfsburg (Almanya)
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        Haberler Spor Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?
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