Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki zirvesi olan Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinin kim olacağı düzenlenen kura çekimiyle belirleniyor. Kura çekimine 4. torbadan katılan Beşiktaş'ın hangi grupta yer alacağı ve rakiplerinin kim olacağı merak ediliyordu. Peki; Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?

Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor!