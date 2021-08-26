Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekilişi torbalar nasıl?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekilişi merak edilen konulardan birisi oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turlarında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gruplara kalması halinde rakipleri belli oluyor. Futbol severler Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman sorusuna da yanıt aramaya başladı. İşte yanıtı!