Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekilişi torbalar nasıl?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekilişi merak edilen konulardan birisi oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turlarında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gruplara kalması halinde rakipleri belli oluyor. Futbol severler Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman sorusuna da yanıt aramaya başladı. İşte yanıtı!
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası saat 13.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 14.30'da başlayacak.
Play-off turu ilk maçlarında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi 1-0 yenen Fenerbahçe ve Danimarka ekibi Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakiplerini elemeleri halinde Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, elenmeleri durumunda da Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off'larda Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor ve İtalya ekibi Roma'ya aynı skorla kaybeden Trabzonspor, tur atlamaları durumunda gruplara kalacak.