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    • Spor
    • 26.08.2021 18:58
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    • 26.08.2021 18:58
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    Galatasaray Randers maçı canlı izleme ekranı! GS Randers maçı canlı yayın nasıl izlenir?

    Galatasaray Randers maçı canlı izleme ekranı futbol severler tarafından merak ediliyor. GS Randers maçı canlı yayın arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi Randers olacak. Danimarka’da oynanan ilk maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Temsilcimiz Galatasaray’ın tur atlaması için galip gelmesi gerekecek. 1-1 eşitlikte ise maç uzatmaya gidecek. Maçı canlı takip etmek isteyenler Galatasaray Randers maçı canlı izleme sayfasını araştırıyor.

    takvim.com.tr
    Galatasaray Randers maçı canlı izleme ekranı! GS Randers maçı canlı yayın nasıl izlenir?

    GS Randers maçı canlı yayın nasıl izlenir? Galatasaray Randers maçı canlı izleme ekranı! Temsilcilerimiz bu akşam Avrupa'da tur atlamak için sahaya çıkıyor. Galatasaray ise Danimarka ekibi Randers'la rövanş maçında karşılaşıyor. 1-1'lik ilk maçın rövanşında sarı kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler GS Randers canlı izleme ekranı hakkında araştırma yapıyor.

    GALATASARAY RANDERS MAÇI CANLI İZLE!

    Heyecan dolu karşılaşma bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve D-Smart platformundan izlenebilecek. Online platform D-Smart GO ile de maçı internet üzerinden izleyebileceksiniz.

    GALATASARAY RANDERS MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

    GALATASARAY RANDERS MAÇI HANGİ KANALDA?

    Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray , Danimarka'da ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Randers takımını İstanbul'da konuk edecek.

    Saat 20.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel programlarla gece yarısına kadar sürecek.

        Aykut Aydın ve Alp Özgen'in anlatımda olacağı gecede Ali Naci Küçük maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olacak.

        Galatasaraylılar, Randers maçını D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve her yerde izleyebilmeniz için D-Smart GO'dan takip edebilecek.

        GALATASARAY'DA 5 EKSİK

        Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek.

        Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak.

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.
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        Haberler Spor Galatasaray Randers maçı canlı izleme ekranı! GS Randers maçı canlı yayın nasıl izlenir?
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