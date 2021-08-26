Galatasaray Randers maçı canlı izleme ekranı! GS Randers maçı canlı yayın nasıl izlenir?

GS Randers maçı canlı yayın nasıl izlenir? Galatasaray Randers maçı canlı izleme ekranı! Temsilcilerimiz bu akşam Avrupa'da tur atlamak için sahaya çıkıyor. Galatasaray ise Danimarka ekibi Randers'la rövanş maçında karşılaşıyor. 1-1'lik ilk maçın rövanşında sarı kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler GS Randers canlı izleme ekranı hakkında araştırma yapıyor.
GALATASARAY RANDERS MAÇI CANLI İZLE!
Heyecan dolu karşılaşma bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve D-Smart platformundan izlenebilecek. Online platform D-Smart GO ile de maçı internet üzerinden izleyebileceksiniz.
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GALATASARAY RANDERS MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray , Danimarka'da ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Randers takımını İstanbul'da konuk edecek.
Saat 20.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel programlarla gece yarısına kadar sürecek.