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    • 26.08.2021 17:02
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    • 26.08.2021 17:02
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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! 2021-2022 Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı futbol severler tarafından sorgulanıyor. 2021-2022 Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Bu sezon ülkemizi Beşiktaş’ın temsil edeceği turnuvada, 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Beşiktaş kura çekilişine 4. torbadan katılacak. Peki; Şampiyonlar Ligi kurası nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! 2021-2022 Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Avrupa futbolunun zirvesi olarak görülen ve yıldız isimlerin sahne aldığı Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. 8 grupta toplam 32 takımın mücadele edeceği turnuvada grup eşleşmeleri belli oluyor. Peki; Şampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi kura hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! İşte detaylar!

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI HANGİ KANALDA?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

    Kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

    19:00'da başlayacak olan kura çekimi yayıncı kuruluş Exxen ekranlarından naklen ekrana gelecek.

    GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Kura çekiminin ardından grup maçları ise 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALAN TAKIMLAR

    1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

    2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, B.Dortmund

    3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

    4. Torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMAT DEĞİŞTİ

        2024-2025 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 36 takım katılacak ve maçlar lig usulüne göre oynanacak.

        Şampiyonlar Ligi'nde belirlenen yeni formata göre 36 takım UEFA'daki sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. Oynadığı ligde Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan ancak organizasyonda önemli başarılar elde etmiş iki kulüp Wild Card kontenjanından yararlanabilecek. Yeni formatta grup aşamaları kalkacak.

        Takımlar, güçleri değişkenlik gösteren 10 rakiple karşılaşacak. İlk aşamada her takım 5 iç saha ve 5 deplasman maçı oynayacak. 10 maç sonunda oluşacak tablo neticesinde genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan üst tura çıkarken, diğer 8 takım play-off usulü ile ikinci tur biletini alacak. Play-off etabında elenen takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Son 16 Turu'ndan itibaren ise maçlar Şampiyonlar Ligi'nin klasik formatındaki gibi oynanacak.
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