Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! 2021-2022 Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Avrupa futbolunun zirvesi olarak görülen ve yıldız isimlerin sahne aldığı Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. 8 grupta toplam 32 takımın mücadele edeceği turnuvada grup eşleşmeleri belli oluyor. Peki; Şampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi kura hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! İşte detaylar!
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.
Kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
19:00'da başlayacak olan kura çekimi yayıncı kuruluş Exxen ekranlarından naklen ekrana gelecek.
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kura çekiminin ardından grup maçları ise 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALAN TAKIMLAR
1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting
2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, B.Dortmund
3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit
4. Torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff