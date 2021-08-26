Beşiktaş milli futbolcu için harekete geçti! Yeni hedef Ozan Kabak

Beşiktaş stoper transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılan'ın gündemine birçok isim gelmiş ancak hiçbiriyle anlaşma sağlanamamıştı. Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda stoper bölgesini yerli bir isimle takviye etmeyi planlıyor.

SCHALKE İLE TEMAS SAĞLANDI

Gündeme son gelen isim ise Ozan Kabak... Milli yıldız için girişimde bulunan Beşiktaş, Schalke ile temas kurdu. Yıldız oyuncunun da yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

LİVERPOOL'DA FORMA GİYDİ

Ozan Kabak'ın Schalke ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kartal, 21 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ozan geçen sezon Liverpool'da oynamıştı.

AVRUPA'NIN DA RADARINDA

Alman medyasına göre Ozan Kabak, Avrupa'nın radarında. 21 yaşındaki savunmacıyı; Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımlarının da yakından takip ettiği iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro... Beşiktaş'ın istediği genç yıldız, 12 kez A Milli Takım formasını giydi.