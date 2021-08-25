Beşiktaş'ta Ozan Kabak sesleri! Yabancı sınırına çözüm olacak

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar stoper hattını yerli bir isimle güçlendirmek istiyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gönlündeki isim ise A Milli Futbol Takımımızın yıldızı Ozan Kabak… Siyah-Beyazlılar'ın gündemine birçok isim gelmiş ancak hiçbiriyle anlaşma sağlanamamıştı.
Gündeme gelen son gelen isim ise Alman Ligi ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak... Milli yıldız için girişimde bulunan Beşiktaş, Schalke ile ilk teması kurdu.