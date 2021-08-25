Beşiktaş'ta Ozan Kabak sesleri! Yabancı sınırına çözüm olacak

Kartal, 21 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ozan geçen sezon Premier Lig devi Liverpool'da kiralık olarak forma giymişti.

Alman medyasına göre Ozan Kabak, Avrupa devlerinin de radarında… Genç savunmacıyı; Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımlarının da yakından takip ettiği iddia edildi.

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