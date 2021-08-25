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    • 25.08.2021 18:30
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    Beşiktaş'ta Ozan Kabak sesleri! Yabancı sınırına çözüm olacak

    Geçen sezonu çifte kupayla kapatan ve bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi olan Beşiktaş'ta yerli transfer operasyonunda masaya Ozan Kabak adı geldi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ta Ozan Kabak sesleri!

    Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar stoper hattını yerli bir isimle güçlendirmek istiyor.

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gönlündeki isim ise A Milli Futbol Takımımızın yıldızı Ozan Kabak… Siyah-Beyazlılar'ın gündemine birçok isim gelmiş ancak hiçbiriyle anlaşma sağlanamamıştı.



    Gündeme gelen son gelen isim ise Alman Ligi ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak... Milli yıldız için girişimde bulunan Beşiktaş, Schalke ile ilk teması kurdu.

        Yıldız oyuncunun da yeniden Süper Lig'e dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Ozan Kabak'ın Schalke ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

        Kartal, 21 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ozan geçen sezon Premier Lig devi Liverpool'da kiralık olarak forma giymişti.
        Alman medyasına göre Ozan Kabak, Avrupa devlerinin de radarında… Genç savunmacıyı; Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımlarının da yakından takip ettiği iddia edildi.

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