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Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılında Ahlat'ta! Tarihi kareler

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. Eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bakanların da eşlik ettiği Erdoğan, önce Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti, daha sonra Çarho mevkisine giderek buradaki etkinlikleri izledi.

25.08.2021 16:06 - Son Güncelleme: 25.08.2021 16:07
Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılında Ahlat’ta! Tarihi kareler

Muş'tan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki etkinlik alanına geçmeden önce eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız ile bölgenin en büyük Türk ve İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılında Ahlat’ta! Tarihi kareler

Yaklaşık yarım saat burada kalan Başkan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle etkinliklerin düzenlendiği Çarho mevkisine geçti.

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılında Ahlat’ta! Tarihi kareler

Başkan Erdoğan, burada el sanatları çarşısı, okçuluk müsabakaları kökbörü, cirit, atlı okçuluk ve okçuluk akrobasi gösterilerini izledi.

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılında Ahlat’ta! Tarihi kareler

İŞTE TARİHİ ZİYARETTEN KARELER

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılında Ahlat’ta! Tarihi kareler
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