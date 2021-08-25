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    Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı yenerek grupta 5'te 5 yaptı (Spor haberleri)

    Filenin Sultanları rakip tanımıyor... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası D Grubu 5. maçında karşılaştığı Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla grupta 5'te 5 yapan Sultanlar, 8'li finallere lider olarak gitti ve Çekya ile eşleşti. Milli Takımımız Hollada karşısında setleri 25-21, 25-21 ve 25-20'lik sonuçlarla kazandı.

    Kusursuz Sultanlar

    Filenin Sultanları rakip tanımıyor... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası D Grubu 5. maçında karşılaştığı Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla grupta 5'te 5 yapan Sultanlar, 8'li finallere lider olarak gitti ve Çekya ile eşleşti. Milli Takımımız Hollada karşısında setleri 25-21, 25-21 ve 25-20'lik sonuçlarla kazandı. Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu. Grupta oynadığı 5 maçta sadece rakiplerine 1 kez set veren Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak. 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

    TOKYO'DA PARALİMPİK HEYECANI BAŞLADI
    Japonya'nın,     başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 16. Yaz Paralimpik Oyunları, dün açılış seremonisiyle resmen başladı. Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda 13 branşta 87 sporcuyla yarışacak.

    BEŞİKTAŞ İÇİN EMPEREUR İDDİASI
    İtalyan Calcio Mercato adlı internet sitesi, Beşiktaş'In Hellas Verona'dan Alan Empereur'a talip olduğunu yazdı. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper ile yakından ilgilenen bir diğer Süper Lig ekibininse Antalyaspor olduğu iddia edildi. Brezilyalı stoper Alan Empereur, geçtiğimiz sezonu ülkesinde Palmeiras kulübünde kiralık olarak geçirmiş ve 14 maçta forma giymişti.

        KAAN AYHAN'DAN 'BIRAKIN' BASKIS
        Beşiktaş'ın en büyük transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Sassuolo ile anlaşma sağlayamayınca milli futbolcu devreye girdi. Kaan Ayhan, İtalyan kulübünün yetkilileri ile görüşerek Beşiktaş'a transferi konusunda kolaylık istedi. Sassuolo'nun bu hamleye vereceği yanıt merak konusu.

        HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
        Beşiktaş, cumartesi günü Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yalçın yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü.

        DONK RESMEN KASIMPAŞA'DA
        G.Saray ile sözleşmesi biten Ryan Donk, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı için veda mesajı yayınladı.

            FALCAO&BABEL YOL AYRIMINDA
            Transferde çok flaş hamleler yapan Galatasaray bir yandan da 'temizlik' çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, kendisine kulüp bulması istenen Falcao için bekleyişini sürdürüyor. Eğer Kolombiyalı yıldız kendisini isteyen takımlarla maaş konusunda anlaşamazsa sözleşme fesih yoluna gidilecek. Gözden çıkarılan bir başka isim olan Babel ise Hollanda ve İngiltere'den kulüplerle masada. Hollandalı yıldızın kısa süre içinde yeni takımına imza atması bekleniyor. Sezona çok iyi başlayan Diagne'nin gönderilmesi ise şu anda rafa kaldırıldı.

            GEÇEN SEZONU YAKALADI!
            Hatay önünde Galatasaray'ın ilk golünü atan Feghouli şimdiden geçen sezonu yakaladı. Geçen sezon 25 maçta 2 gol atan Cezayirli bu sezon resmi maçlarda 2 kez ağları sarstı.

            BURAK ELMAS PFDK'YA SEVK EDİLDİ
            Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün sosyal medya ve internet sitesinde açıklamalarıdan ötürü, "hakaretleri" ve Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedenleriyle PFDK'ye sevk edildi. Elmas ile ilgili karar yarın verilecek.

                TRABZONSPOR DENSWİL'İ AÇIKLADI
                Trabzonspor kulübü dün gece yarısı kente gelen Bologna forması giyen Stefano Denswil'in 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Bordo- Mavililer, yeni transferi Denswil için kulübü Bologna'yı kiralama ücreti ödenmeyeceğini, 28 yaşındaki stoperin ise 1 yıl için 1 milyon 175 bin Euro kazanacağını KAP'a bildirdi.

                FIRTINA'DAN 14'LÜK SERİ
                En son geçtiğimiz sezonun 29. haftasında kaybeden Trabzonspor, ligde 14 maçtır yenilmiyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon iki haftada topladığı 1 puana rağmen bu sezon iki haftada 6 puan topladı. İki lig maçında 7 gol atan Trabzon'un tüm golleri hücum oyuncularından geldi.

                KAYSERİSPOR MAME THİAM'I TRANSFER ETTİ
                Süper Lig ekibi Kayserispor, Fenerbahçe'nin forveti Mame Thiam'ı renklerine bağladığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalarken bu transfer için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Thiam, F.Bahçe'de kadro dışı bırakılmıştı.

                    BURSASPOR'UN YENİ HOCASI FATİH TEKKE
                    Kısa bir süre önce Mustafa Er ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi. Yeşil- Beyazlılar, Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Fatih Tekke dün mesaiye başladı.

                    DENİZLİ BÜNYAMİN VE SCWECHLEN'LE İMZALADI
                    Denizlispor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat ve son olarak Erzurumspor'da forma giyen Fransız futbolcu Leo Scwechlen'i kadrosuna kattı. Bünyamin ile 1+1, Scwechlen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

                    SAMANDIRA'DA 09.30'DA İDMAN
                    Helsinki maçının hazırlıklarına devam edildi. Pereira yönetiminde antrenman sabah 09.30'da başladı ve 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe, Helsinki maçının hazırlıklarını bugün tamamlayıp özel uçakla Finlandiya'ya gidecek.

                        İRFANCAN&PELKAS GÜN SAYIYOR
                        Fenerbahçe'de sakatlıklharı süren Pelkas ve İrfan Can Kahveci'nin önümüzdeki çarşamba gününden itibaren takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

                        KOLASINAC GEMİLERİ YAKTI
                        Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği isimlerden birisi olan Bosna Hersek'li sol bek Sead Kolasinac'ın Arsenal kulübü ile sözleşmenin feshi ksonusunda anlaşma sağladığı bildirildi. Sead Kolasinac'ın hafta sonunda İstanbul'a gelme olasılığının yüksek olduğu en geç hafta başında İstanbul'a geleceği ve Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

                        MİLLİLER İÇİN KIRMIZI LİSTE TEHLİKESİ!
                        Premier                         Lig kulüpleri Covid-19 salgını sebebiyle İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunan ülkelerde gelecek ay maç yapacak milli takımlara oyuncu göndermeyecek. Türkiye, İngiltere'nin belirlediği kırmızı listeden çıkarılmazsa Premier Lig'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu ay sonunda yapılacak olan milli maçlara katılamaycak.
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                        Aile yardımı 429 lirayı geçti
                        Haberler Spor Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı yenerek grupta 5'te 5 yaptı (Spor haberleri)
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