Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı yenerek grupta 5'te 5 yaptı (Spor haberleri)

Filenin Sultanları rakip tanımıyor... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası D Grubu 5. maçında karşılaştığı Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla grupta 5'te 5 yapan Sultanlar, 8'li finallere lider olarak gitti ve Çekya ile eşleşti. Milli Takımımız Hollada karşısında setleri 25-21, 25-21 ve 25-20'lik sonuçlarla kazandı. Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu. Grupta oynadığı 5 maçta sadece rakiplerine 1 kez set veren Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak. 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
BEŞİKTAŞ İÇİN EMPEREUR İDDİASI
İtalyan Calcio Mercato adlı internet sitesi, Beşiktaş'In Hellas Verona'dan Alan Empereur'a talip olduğunu yazdı. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper ile yakından ilgilenen bir diğer Süper Lig ekibininse Antalyaspor olduğu iddia edildi. Brezilyalı stoper Alan Empereur, geçtiğimiz sezonu ülkesinde Palmeiras kulübünde kiralık olarak geçirmiş ve 14 maçta forma giymişti.