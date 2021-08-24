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    • 24.08.2021 23:54
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    Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan İstanbul'a geldi

    Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı Olimpiu Morutan İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılılar, gün içerisinde Rumen yıldızın transferi için Romanya takımı FCSB ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

    Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da

    Galatasaray , Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'a kavuştu.



    22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul Havalanı'na iniş yaptı.



    Sarı kırmızılılar, gün içerisinde Rumen yıldızın transferi için Romanya takımı FCSB ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

    5 YILLIK ANLAŞMA
    Galatasaray, Morutan transferi için toplam 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonservis, 2023 yılına kadar taksitler halinde ödenecek.

    2023'e kadar ödenecek taksitli tutar 3,5 milyon Euro. Bonuslar ise başarıya bağlı olarak verilecek.
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