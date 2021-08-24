Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan İstanbul'a geldi

5 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray, Morutan transferi için toplam 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonservis, 2023 yılına kadar taksitler halinde ödenecek.



2023'e kadar ödenecek taksitli tutar 3,5 milyon Euro. Bonuslar ise başarıya bağlı olarak verilecek.