Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan İstanbul'a geldi

Galatasaray , Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'a kavuştu.
22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul Havalanı'na iniş yaptı.
Sarı kırmızılılar, gün içerisinde Rumen yıldızın transferi için Romanya takımı FCSB ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.
5 YILLIK ANLAŞMA
Galatasaray, Morutan transferi için toplam 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonservis, 2023 yılına kadar taksitler halinde ödenecek.
2023'e kadar ödenecek taksitli tutar 3,5 milyon Euro. Bonuslar ise başarıya bağlı olarak verilecek.