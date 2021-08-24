Galatasaray geriden gelip Hatay'ı son anda yıktı

Galatasaray, Hatay'ı son nefeste yıktı.... Sarı- Kırmızılılar ligin 2. haftasında konuk ettiği Hatay'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekip maçın 3. dakikasında sağ kanattan yerden gelen ortada Lobjanidze ile 1-0 öne geçti. Cimbom yediği bu erken golle büyük bir şok yaşadı.

BERABERLİK GOLÜ FEGHOULİ'DEN

30. dakikada Kerem'in pasında Cicaldau'nun şutunda top direkten dönüp Feghouli'nin önünde kaldı. Cezayirli'nin gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

2. YARIDA POZİSYON ÇOK AZDI

Maçın 2. yarısı Galatasaray'ın topa hakimiyeti olmasına karşın pozisyon olarak kısırdı. 72. dakikada Lobjanidze'nin ortasında Diouf'ın kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

LUYİNDAMA'DAN ALTIN VURUŞ

88. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Luyindama'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1. G.Saray 3 puanı alan taraf oldu.

HÜSEYİN GÖÇEK'E PENALTI İSYANI!

Galatasaraylı oyuncular Hatayspor maçının 45. dakikasında Victor Nelsson'un Falette ile rakip ceza sahasında girdiği mücadelede penaltı bekledi. Hakem Hüseyin Göçek ise bu pozisyonda 'devam' dedi. VAR'dan da Göçek'e bir uyarı gelmeyince oyun kornerle sürdü. Hüseyin Göçek'in vermiş olduğu karara Galatasaraylı taraftarlar da adeta ateş püskürdü. Sarı- Kırmızılı taraftarlar Göçek'in yönetimi ile ilgili, "Bize karşı kasıtlı bir tutum sergiliyor", "Net bir penaltımızı vermedi" şeklinde yorumlar yaptı.

TERİM: KAZANMAK EN ÖNEMLİSİYDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Maça şok golle yenik başladık. Sonrasında eşitmledik ama gerisi gelmedi. Üstünlük bizde olsa da zorlandık. Luyundama'nın golüne çok ksevindik. Kazanmak en önemlisi. Ama masaya yatırmamız ve düzeltmemiz gereken şeyler de var. Üst üste çok seyahatler yaptık. Danimarka, İstanbul, Giresun ve böyle bir tempoda 75 dakika mücadele edebiliyorsak galibiyeti de hak ettik diyebilirim. Oyuncularımın özverisinden memnunm. Olimpiyat Stadı'nın rüzgarı da her iki takımın futbolunu kötü etkiledi" dedi.

LUYİNDAMA LİGDE İLK KEZ GOL ATTI

2018/19 sezonunun devre arasında transfer edilen Luyindama, Hatayspor karşılaşmasıyla 47. lig maçına çıktı. Bu sürede rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen tecrübeli stoper, Akdeniz temsilcisine attığı golle Galatasaray kariyerindeki ilki yaşadı. Kongolu stoper attığı kritik golün ardından büyük sevinç yaşadı.

ASLAN 17 KORNER KULLANDI

Galatasaray 90 dakika boyunca 17 korner kullandı. Konuk ekip HNatay'da bu rakam 1'de kaldı.

FEGHOULİ 215 GÜN SONRA LİGDE GOL ATTI

G.Saray'ın Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Feghouli, ligde 215 gün sonra rakip fileleri sarstı. Feghouli, son golünü 20 Ocak'ta Denizlispor'a karşı kaydetmişti.