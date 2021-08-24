Beşiktaş'ta Abdülkerim Bardakçı: Kaan Ayhan olmazsa o alınacak

Savunmaya yerli futbolcu takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Kaan Ayhan'ın transferi konusunda Sassuolo ile pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar B planını belirledi.

Yönetim, Konyaspor formasını giyen Abdülkerim Bardakçı'yı gündemine aldı. Konyaspor'la 1 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli savunmacının sol bekte de görev yapması tercih nedeni olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansın ardından Milli Takım'a kadar yükselen Abdülkerim Bardakçı yüksek tekniği ve uzun pas başarısı ile dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu sol ayağını çok etkili kullanıyor.