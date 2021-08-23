Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri kimdir?

Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen yeni sezon başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi sadece Beşiktaş temsil edecek. Siyah beyazlı ekibin gruptaki rakiplerinin de belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bir diğer merak edilen konu ise Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri kimdir sorusu oldu. Merak edilen soruların yanıtları haberimizde!
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye'yi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş temsil edecek.
2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşecek.
Beşiktaş'ı devler liginde zorlu rakipler bekliyor.
Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Rakipleri arasında Shakhtar, Salzburg, Benfica var.
Ancak, Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan biri play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak.