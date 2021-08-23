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    • 23.08.2021 23:45
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    • 23.08.2021 23:45
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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri kimdir?

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri kimdir? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi sezonu için heyecan dorukta. Temsilcimiz Beşiktaş’ın karşılaşacağı rakipler belli olacak. Peki; Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri kimdir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri kimdir?

    Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen yeni sezon başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi sadece Beşiktaş temsil edecek. Siyah beyazlı ekibin gruptaki rakiplerinin de belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bir diğer merak edilen konu ise Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri kimdir sorusu oldu. Merak edilen soruların yanıtları haberimizde!

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Türkiye'yi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş temsil edecek.

    2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşecek.

    Beşiktaş'ı devler liginde zorlu rakipler bekliyor.

    Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

    Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Rakipleri arasında Shakhtar, Salzburg, Benfica var.

    Ancak, Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan biri play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak.

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        1. TORBA

        Chelsea

        Villarreal

        Atletico Madrid

        Manchester City

        Bayern Münih

        Inter

        Lille

        Sporting Lizbon

        2. TORBA

        Real Madrid

        Barcelona

        Juventus

        Manchester United

        PSG

        Liverpool

        Sevilla

        Borussia Dortmund

        3. TORBA

        Porto

        Ajax

        Shakhtar Donetsk*

        RB Leipzig

        Salzburg*

        Benfica*

        Atalanta

        Zenit

        4. TORBA

        BEŞİKTAŞ

        Dinamo Kiev

        Dinamo Zagreb*

        Club Brugge

        Young Boys*

        Milan

        Ludogorets

        Wolfsburg

        "*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele ediyor.
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