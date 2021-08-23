Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri kimdir?

Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen yeni sezon başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi sadece Beşiktaş temsil edecek. Siyah beyazlı ekibin gruptaki rakiplerinin de belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bir diğer merak edilen konu ise Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri kimdir sorusu oldu. Merak edilen soruların yanıtları haberimizde!