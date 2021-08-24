Başkan Erdoğan'dan milli sporcularımıza: 84 milyonu birleştirdiniz gururumuz oldunuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda tarih yazan sporcularımızı Külliye'deki yemekte kabul etti. Erdoğan yemek sonrası önemli açıklamalar yaptı:

KADINLARIMIZ DA TARİHE GEÇTİ

"Türkiye sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan tarihe geçmiştir. Kazandığımızın 13 madalyadan 5'i kadın sporcular tarafından getirilmiştir."

108 SPORCUMUZ TAKDİRİ HAK ETTİ

"Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız. 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmiştir."

YAPTIĞIMIZ YATIRIMIN KARŞILIĞI

"81 ilimizdeki tesislerle altyapıya ciddi yatırımlar yaptık. Altyapımızı 1500'den 3915'e, spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e, lisanslı oyuncu sayımızı 278 binden 10 milyon 376 bine yükselttik."

ÇOK YOL ALDIK AMA BU YETMEZ!

"Sporcu eğitim merkezlerimiz, başarılarımızı kalıcı kılmak için hayata geçirdiğimiz en önemli yatırımlarındandır. Son 19 yılda kat ettiğimiz mesafeyi önemsiyoruz ancak yeterli görmüyoruz."

HEDEFİMİZ DAHA İYİ BİR KONUM

"Ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Nasıl, Tokyo'da Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak, Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız."

"METE'YE FARKLI BAKIYORUM"

Başkan Erdoğan, "Mete'ye ben farklı bakıyorum. Bizim ecdad okçulukta bambaşkaydı" dedi.

EMİNE ERDOĞAN DA KATILDI

Külliye'de yenen yemeğe Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da sporcularımızı yalnız bırakmadı.