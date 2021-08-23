Son dakika: Olimpiyat gururları Külliye'de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATMIŞTIR"

Türkiye iki altın, iki gümüş, 9 bronz ile toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan tarihe geçmiştir. Kazandığımızın 13 madalyadan beşi kadın sporcular tarafından ülkemize getirilmiştir.