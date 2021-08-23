N'Sakala olan biteni hastanede öğrendi: Teşekkürler kardeş

BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli oyuncusu N'Sakala, Gaziantep FK maçında bir anda yere yığılmış ve futbolseverlerin ağzını yüreğine getirmişti. Yıldız oyuncu bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırılınca futbolseverler de derin bir 'Oh' çekti. Ardından da hastaneden iyi olduğunu dair haberler harkesi rahatlattı.

İLK MÜDAHALE NECİP UYSAL'DAN

N'Sakala yere yığıldıktan sonra takımın kaptanlarından Necip Uysal arkadaşının yanına koştu ve ilk müdahaleyi yaptı. Onun müdahalesiyle N'Sakala rahat nefes almaya başladı. Ardından ambulansa taşındı.

N'SAKALA HASTANEDE ÖĞRENDİ

N'Sakala, hastanede kendisine ilk müdahale edenin Necip Uysal olduğu bilgisine ulaştı. N'Sakala sosyal medya hesabından, "Her zaman dediğim gibi DEVAMKE KARDEEESH" paylaşımı yaptı.

NECİP: ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ İYİSİN

Tecrübeli oyuncu kendisine ilk müdahaleyi yapan Necip'i arayarak "Teşekkürler kardeş" dedi. Necip ise bu sözlere, "Önemli olan senin iyi olman. Korktuk ama şükürler olsun ki iyisin" karşılığını verdi.