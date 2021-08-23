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    Filenin Sultanları son 16'da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    A Milli Kadın Voleybol TakımıMIZ, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi. Gruptaki 3. maçından da galip ayrılıp son 16'ya yükselmeyi garantiledi. İsveç karşısında büyük çekişmeye sahne olan ilk seti Filenin Sultanları, 31-29 aldı. İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, maçı da 3-0 kazandı.

    Sultanlar son 16’da

    A Milli Kadın Voleybol TakımıMIZ, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi. Gruptaki 3. maçından da galip ayrılıp son 16'ya yükselmeyi garantiledi. İsveç karşısında büyük çekişmeye sahne olan ilk seti Filenin Sultanları, 31-29 aldı. İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, maçı da 3-0 kazandı. Milliler, gruptaki 4. maçında bugün Finlandiya ile karşılaşacak.

    GALATASARAY HATAY'I AĞIRLIYOR
    Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Hatay'ı konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Saat 21.45'te start alacak maçta Hüseyin Göçek düdük çalacak. Galatasaray'da cezalı Marcao'nun yerine s toper mevkinde Alpaslan forma giyecek.

    HEDEF ERKEN GOL...
    Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile tamamladı. Futbolcularıyla bir bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı, "Malatya deplasmanında bulduğumuz erken golün bizi nasıl nrahatlattığını biliyoruz. Sivas maçında da baskıyla birlikte erken skor istiyorum" ifadelerini kullandı.

        ÜMRANİYESPOR SERİYE BAĞLADI
        Ümraniyespor, TFF 1.Lig'in 2. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yendi ve ikide iki yaptı. Diğer sonuçlar: Bandırma- Menemen: 1-0, A.Gücü-Kocaeli: 0-0, Manisa-Denizli: 1-0.

        FIRTINA'NIN RAKİBİ SİVASSPOR
        Sezona iyi bir başlangıç yapan ve son olarak Roma maçında oyuna hakim olmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, evinde Sivasspor maçından da galibiyetle ayrlılıp ligde 2'de 2 yapmak istiyor. Saat 19.15'te start alacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        SEAD KOLASİNAC'TA GERİ SAYIM
        Fenerbahçe Sead Kolasinac için artık geri sayıma geçti... Bosnalı sol kanat oyuncusunun, kulübü Arsenal ile sözleşmesini birkaç gün içinde feshedeceği ve Sarı-Lacivertli kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin yıllık 1.8 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilen Kolasinac'ın bu sezonki maaşının bir kısmını Arsenal'in karşılayacağı belirtiliyor.

            ERZURUM-BURSASPOR
            TFF 1. Lig'de 2. hafta bugün oynanacak tek maçla tamamlanacak. Erzurumspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele saat 19.15'te start alacak.

            ALTIN ADAM BERKE
            Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide gümüş kazandı. Altın kazanan İsveçli sporcu diskalifiye edilince altın madalya Berka Akçam'ın oldu.

            FORMULAZ NEFES KESTİ
            Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, Rize Ardeşen'in Tunca beldesinde düzenlendi. Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı da yarışmayı izledi.

                ÇALHANOĞLU'NA ÖVGÜ
                İtalya Ligi'nde İnter, Genoa'yı 40 yendi. İtalyan gazeteleri İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırdı. Gazzetta dello Sport, "Hakan'dan alkışlanacak performans" yorumu yaptı.

                YENİ MALATYA TETTEH İLE GÜLDÜ
                Süper Lig'e farklı Trabzonspor yenilgisiyle başlayan Yeni Malatyaspor, 2. hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-Siyahlı kulübe İzmir deplasmanında galibiyeti getiren tek golü 56. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti. Göztepe bu gol sonrası eşitlik sayısı için yüklense de aradığı golü bulamadı ve sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçla Yeni Malatya ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı.

                BAŞAKŞEHİR BAŞLADI KONYA BİTİRDİ
                Süper Lig'in ikinci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi. Yeşil-Beyazlılar bu sonuçla üst üste ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı. Başakşehir ise ikinci kez mağlup oldu. Başakşehir maçın 45. dakikasında Ndayishimiye'nin golü ile 1-0 öne geçti. Konyaspor 51. dakikada Endri Çekiçi'nin sert şutunda bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. 87. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde Cikalleshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Konyaspor maçta 2-1 öne geçti. Lige üst üste iki galibiyetle başlayan Konyaspor'da Cikalleshi Sivasspor maçından sonra dün de attığı golle takımını sırtlayan isim oldu. Başakşehir ise kötü gidişini sürdürdü.
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                Böyle geldiler böyle gittiler
                Haberler Spor Filenin Sultanları son 16'da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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