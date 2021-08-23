Filenin Sultanları son 16'da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BAŞAKŞEHİR BAŞLADI KONYA BİTİRDİ

Süper Lig'in ikinci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi. Yeşil-Beyazlılar bu sonuçla üst üste ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı. Başakşehir ise ikinci kez mağlup oldu. Başakşehir maçın 45. dakikasında Ndayishimiye'nin golü ile 1-0 öne geçti. Konyaspor 51. dakikada Endri Çekiçi'nin sert şutunda bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. 87. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde Cikalleshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Konyaspor maçta 2-1 öne geçti. Lige üst üste iki galibiyetle başlayan Konyaspor'da Cikalleshi Sivasspor maçından sonra dün de attığı golle takımını sırtlayan isim oldu. Başakşehir ise kötü gidişini sürdürdü.