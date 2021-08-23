Filenin Sultanları son 16'da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

A Milli Kadın Voleybol TakımıMIZ, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi. Gruptaki 3. maçından da galip ayrılıp son 16'ya yükselmeyi garantiledi. İsveç karşısında büyük çekişmeye sahne olan ilk seti Filenin Sultanları, 31-29 aldı. İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, maçı da 3-0 kazandı. Milliler, gruptaki 4. maçında bugün Finlandiya ile karşılaşacak.
GALATASARAY HATAY'I AĞIRLIYOR
Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Hatay'ı konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Saat 21.45'te start alacak maçta Hüseyin Göçek düdük çalacak. Galatasaray'da cezalı Marcao'nun yerine s toper mevkinde Alpaslan forma giyecek.
HEDEF ERKEN GOL...
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile tamamladı. Futbolcularıyla bir bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı, "Malatya deplasmanında bulduğumuz erken golün bizi nasıl nrahatlattığını biliyoruz. Sivas maçında da baskıyla birlikte erken skor istiyorum" ifadelerini kullandı.