N’Sakala'dan kendisine ilk müdahaleyi yapan Necip Uysal'a: Teşekkürler kardeş

Tecrübeli oyuncu, telefona sarıldı ve kendisine ilk müdahaleyi yapan Necip'i aradı. Başarılı oyuncunun Necip Uysal'a "Teşekkürler kardeş" dediği öğrenildi… Kartal'ın jokeri Necip Uysal ise bu sözlere, "Önemli olan senin iyi olman. O an çok korktuk ama şükürler olsun ki iyisin" diye karşılık verdiği bildirildi.