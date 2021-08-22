N’Sakala'dan kendisine ilk müdahaleyi yapan Necip Uysal'a: Teşekkürler kardeş

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu, Gaziantep FK maçında bir anda yere yığılmış ve futbolseverlerin ağzını yüreğine getirmişti… Yıldız oyuncu bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırılınca futbolseverler de derin bir 'Oh' çekti.
N'Sakala yere yığıldıktan sonra takımın kaptanlarından Necip Uysal arkadaşının yanına koştu ve ilk müdahaleyi yaptı. Onun müdahalesiyle N'Sakala rahat nefes almaya başladı.
N'Sakala, hastanede kendisine ilk müdahale edenin Necip Uysal olduğu bilgisine ulaştı. 31 yaşındaki oyuncu daha sonra hastaneden paylaşımda bulundu. N'Sakala sosyal medya hesabından, "Her zaman dediğim gibi DEVAMKE KARDEEESH" paylaşımı yaptı.