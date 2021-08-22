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    • 22.08.2021 16:18
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    N’Sakala'dan kendisine ilk müdahaleyi yapan Necip Uysal'a: Teşekkürler kardeş

    Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Fabrice N'Sakala Gaziantep FK ile oynadığı maçta yere yığılmıştı. Burada kendisine ilk müdahaleyi yapan Necip Uysal'a hastanede teşekkür etti. Haberin detayları...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    N’Sakala’dan Uysal’a: Teşekkürler kardeş

    Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu, Gaziantep FK maçında bir anda yere yığılmış ve futbolseverlerin ağzını yüreğine getirmişti… Yıldız oyuncu bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırılınca futbolseverler de derin bir 'Oh' çekti.

    N'Sakala yere yığıldıktan sonra takımın kaptanlarından Necip Uysal arkadaşının yanına koştu ve ilk müdahaleyi yaptı. Onun müdahalesiyle N'Sakala rahat nefes almaya başladı.

    N'Sakala, hastanede kendisine ilk müdahale edenin Necip Uysal olduğu bilgisine ulaştı. 31 yaşındaki oyuncu daha sonra hastaneden paylaşımda bulundu. N'Sakala sosyal medya hesabından, "Her zaman dediğim gibi DEVAMKE KARDEEESH" paylaşımı yaptı.

        Tecrübeli oyuncu, telefona sarıldı ve kendisine ilk müdahaleyi yapan Necip'i aradı. Başarılı oyuncunun Necip Uysal'a "Teşekkürler kardeş" dediği öğrenildi… Kartal'ın jokeri Necip Uysal ise bu sözlere, "Önemli olan senin iyi olman. O an çok korktuk ama şükürler olsun ki iyisin" diye karşılık verdiği bildirildi.

        Beşiktaş İletişim Direktörü Bülent Ülgen, "N'Sakala şu anda hastanede ve bilinci açık. Herkesle konuşabiliyor. Durumu iyi. Herhangi bir hayati tehlike, solunum problemi yok. Kontrolleri yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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