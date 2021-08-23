Sambacı da gelmek istiyor: Kartal'da hedef Fernando!

Beşiktaş orta sahaya takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Portekizli yıldız Gedson Fernandes için ısrarını sürdürüyor. Ancak şimdilik Benfica'dan olumlu dönüş gelmedi.

Bu yüzden Beşiktaş daha önce de görüştüğü Brezilyalı yıldız Fernando ile görüşmelerini hızlandırdı. Fernando Lucas Martins, Siyah-Beyazlılardan yıllık 1.7 milyon Euro istiyor. Beşiktaş ise 1.5 milyon Euro önerdi.

Bu hafta transferin netleşmesi bekleniyor. 29 yaşındaki orta saha, Çin Ligi ekibi Beijing'den bu yaz resmen ayrılarak serbest oyuncu konumuna geldi. Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'ta forma giymek istemesi nedeniyle bu transferin kısa bir süre içerisinde bitmesi bekleniyor.