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    • 23.08.2021 22:16
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    Filenin Sultanları, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti 4'te 4 yaptı!

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki dördüncü maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti. Milliler grubun son maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

    Filenin Sultanları 4’te 4 yaptı!

    Filenin Sultanları, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.

    D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk üç karşılaşmasında Romanya'yı 3-1, Ukrayna ve İsveç'i ise 3-0'lık skorlarla mağlup etti.



    Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki 4. maçında Finlandiya'yı da mağlup etti. Finlandiya, grupta oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

    Milliler grubun son maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

    TÜRKİYE-FİNLANDİYA SET SONUÇLARI

    1. Set Sonucu: Türkiye 25-19 Finlandiya

    2. Set Sonucu: Türkiye 25-12 Finlandiya

    3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Finlandiya

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    Haberler Spor Filenin Sultanları, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti 4'te 4 yaptı!
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