Filenin Sultanları, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti 4'te 4 yaptı!

Filenin Sultanları, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.
D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk üç karşılaşmasında Romanya'yı 3-1, Ukrayna ve İsveç'i ise 3-0'lık skorlarla mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki 4. maçında Finlandiya'yı da mağlup etti. Finlandiya, grupta oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Milliler grubun son maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.
TÜRKİYE-FİNLANDİYA SET SONUÇLARI
1. Set Sonucu: Türkiye 25-19 Finlandiya
2. Set Sonucu: Türkiye 25-12 Finlandiya
3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Finlandiya