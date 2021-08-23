Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta?

Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 5. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 4. maçını da kazandı. Millilerimizin Hollanda karşısında oynayacağı 5. maçın ne zaman olacağı da merak edilmeye başlandı. Peki; Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!