Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta?

Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 5. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 4. maçını da kazandı. Millilerimizin Hollanda karşısında oynayacağı 5. maçın ne zaman olacağı da merak edilmeye başlandı. Peki; Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında 24 Ağustos 2021 Salı günü Finlandiya ile karşılaşacak.
TSİ 17.30'da başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak.
MİLLİLER FIRTINA GİBİ ESİYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.
Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk üç karşılaşmasında Romanya'yı 3-1, Ukrayna ve İsveç'i ise 3-0'lık skorlarla ezip geçti.
3'te 3 yaparak yenilmezlik serisini sürdüren Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaştı. Filenin Sultanları Fin rakibini 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.