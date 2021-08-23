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    • Spor
    • 23.08.2021 20:43
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    • 23.08.2021 20:43
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    Morutan Galatasaray KAP açıklaması geldi mi? Morutan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

    Morutan Galatasaray KAP açıklaması geldi mi? Galatasaray’a transfer olduğu iddia edilen Morutan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? FCSB kulübünün sahibi Gigi Becali, Olimpiu Morutan hakkında flaş bir açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Morutan Galatasaray KAP açıklaması geldi mi? Morutan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Rumen oyuncu, 2018 yılında 700 bin euro bonservis karşılığında Steaua kulübüne imza atmıştı.

    takvim.com.tr
    Morutan Galatasaray KAP açıklaması geldi mi? Morutan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

    Morutan Galatasaray KAP açıklaması geldi mi? Galatasaray'a transfer olduğu iddia edilen Morutan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Romanya'da yayın yapan fanatik.ro'da yer alan habere göre, FCSB sahibi Gibi Becali, Olimpiu Morutan transferiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Becali yaptığı açıklamada, Morutan'ı Galatasaray'a sattıklarını duyurdu.

    MORUTAN GALATASARAY KAP AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

    Morutan'ın transferiyle ilgili Galatasaray cephesinden bir açıklama henüz gelmedi.

    MORUTAN KİMDİR?

    25 Nisan 1999'da Romanya'nın Cluj Napoca kentinde doğan Olimpiu Morutan, ülkesinin kulüplerinden Uni Cluj'un alt yapısında yetişti.2016 yılında FC Botosani takımına transfer oldu.

    FC Botosani formasıyla 59 maça çıkan Morutan 2 gol 5 asistlik katkıda bulundu. 1,73'lük orta saha, 2018'de 700 bin euro bonservis bedeliyle Steaua Bükreş'in yolunu tuttu.

    Steaua Bükreş formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Olimpiu Morutan 107 maçta 14 gol 30 asistlik katkıda bulundu. Orjinal mevkisi on numara pozisyonu olan Rumen oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanat gibi pozisyonlarda da oynayabiliyor.

        Romanya Milli Takım formasını U-17 ve U-19 yaş gruplarında giyen Morutan henüz A Milli Takım formasıyla resmi maça çıkamadı.

        Morutan, 2019-2020 sezonunda yaşadığı çapraz bağlarda gerileme nedeni ile 16 maç kaçırdı.
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        Haberler Spor Morutan Galatasaray KAP açıklaması geldi mi? Morutan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
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