Morutan Galatasaray KAP açıklaması geldi mi? Morutan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Morutan Galatasaray KAP açıklaması geldi mi? Galatasaray'a transfer olduğu iddia edilen Morutan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Romanya'da yayın yapan fanatik.ro'da yer alan habere göre, FCSB sahibi Gibi Becali, Olimpiu Morutan transferiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Becali yaptığı açıklamada, Morutan'ı Galatasaray'a sattıklarını duyurdu.