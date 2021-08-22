Beşiktaş, Antep'e takıldı... Geceye Kongolu yıldız damgasını vurdu

Sezona Rize galibiyeti ile başlayan Beşiktaş ilk kaybı dün yaşadı. Siyah-Beyazlılar, Gaziantep ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ancak karşılaşmaya 70. dakikada N'Sakala'nın bir anda yere yığılması damga vurdu. Kongolu yıldız futbolseverlere korku dolu dakikalar yaşattı.

İLK YARIDA POZİSYON YOKTU

4. dakikada N'Sakala'nın yerden sert vuruşu savunmadan sektikten sonra kaleci Günay'da kaldı. 23. dakikada Kitsiou'nin uzaktan çektiği sert şut üstten auta çıktı.

LARİN TOPA DOKUNAMADI

İlk devre 0-0 sonuçlandı. 51. dakikada Larin'in uzaktan şutunu Günay kontrol etti. 55. dakikada Larin, Rosier'in sağdan sert ortasında boş pozisyonda topa dokunamadı.

G.ANTEP GALİBİYETİ KAÇIRDI

65'te Atiba yüzde yüz fırsat yakaladı ama savunma son anda araya girdi. 90+3'te Jefferson inanılmaz bir gol kaçırdı. Son saniyede Furkan vurdu, Ersin çıkardı ve maç 0-0 bitti.

İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçında beklenen oyunu oynayamadıklarını söyledi. Yalçın, "genel olarak istediğimiz futbolu oynayamadık. N'Sakala'nın yaşadığım durumda çok korktuk. N'Sakala ve camiamıza geçmiş olsun" dedi.