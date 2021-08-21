Gaziantep - Beşiktaş maçında fenalaşan Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı!

Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanan maçta izleyenleri korkutan bir olay yaşandı.

Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala, Gaziantep maçının 70. dakikasında fenalaştı.

Sağlık görevlilerin müdahalesi sonrası N'Sakala ambulansla hastaneye götürüldü. Başarılı futbolcunun nefes alışverişinde bir problem yaşamadığı belirtildi.

N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.