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    • Spor
    • 21.08.2021 20:46
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    • 21.08.2021 21:47
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    Gaziantep - Beşiktaş | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Gaziantep - Beşiktaş | CANLI

    Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

    Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Gaziantep - Beşiktaş | CANLI
    beIN SPORTS ekranlarından yayınlanan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Gaziantep:     Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Tosca, Mendyl, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Figueiredo, Dicko.

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Kenan

    Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

    Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu.

    DEPLASMANDAKİ İKİ MAÇTA MAĞLUP OLDU
    Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu.

    2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu.

    Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.
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