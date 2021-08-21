Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yabancı kuralı tepkisi: Oynattırmayacaksan neden aldırıyorsun

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş Gaziantep deplasmanına çıktı. 0-0 biten maçın ardından Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın önemli açıklamalar yaptı.
Sergen Yalçın'ın açıklamarı şu şekilde:
Fabrice Nsakala'nın yaşadığı rahatsızlık istemediğimiz bir durumdu. Korktuk ve endişe duyduk. Nsakala'ya ve Camiamıza geçmiş olsun.
Oyun ilk yarıda istediğimiz gibi olmadı. Merkez ve kenar oyuncularımız statik oynadı. İkinci yarıya iyi başladık. Nsakala rahatsızlanana kadar iyiydik. O ara golü bulabilirdik. Oyunun son bölümünde ise rakip golü bulabilirdi. İyi bir performans sergilemedik.
Gaziantep bizim için zorlu bir deplasman. Sonradan oyuna giren hücum oyuncularından beklediğimiz katkıyı alamadık. Yeni yeni toparlanıyoruz. Sezonun başındayız. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi oynarız.