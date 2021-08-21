Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yabancı kuralı tepkisi: Oynattırmayacaksan neden aldırıyorsun

"OYNATTIRMAYACAKSAN NEDEN ALDIRIYORSUN"

Ülkemizde uygulanan yabancı kuralı başka bir ülkede uygulanıyor mu merak ediyorum. Anlamsız bir kural. "14 yabancı oyuncu alın" diyorlar, altı oyuncu kenarda oturuyor. 250 milyon avro boşa gidiyor. Oynattırmayacaksan neden aldırıyorsun. Bu kuralı çok doğru bulmuyorum.