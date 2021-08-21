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    • Spor
    • 22.08.2021 01:13
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    • 22.08.2021 01:23
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yabancı kuralı tepkisi: Oynattırmayacaksan neden aldırıyorsun

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş Gaziantep deplasmanına çıktı. 0-0 biten maçın ardından Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın önemli açıklamalar yaptı. Yabancı kuralına tepki gösteren Yalçın, "Ülkemizde uygulanan yabancı kuralı başka bir ülkede uygulanıyor mu merak ediyorum. Anlamsız bir kural. “14 yabancı oyuncu alın” diyorlar, altı oyuncu kenarda oturuyor. 250 milyon avro boşa gidiyor. Oynattırmayacaksan neden aldırıyorsun. Bu kuralı çok doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

    Sergen tepkili

    Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş Gaziantep deplasmanına çıktı. 0-0 biten maçın ardından Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın önemli açıklamalar yaptı.

    Sergen Yalçın'ın açıklamarı şu şekilde:
    Fabrice Nsakala'nın yaşadığı rahatsızlık istemediğimiz bir durumdu. Korktuk ve endişe duyduk. Nsakala'ya ve Camiamıza geçmiş olsun.

    Oyun ilk yarıda istediğimiz gibi olmadı. Merkez ve kenar oyuncularımız statik oynadı. İkinci yarıya iyi başladık. Nsakala rahatsızlanana kadar iyiydik. O ara golü bulabilirdik. Oyunun son bölümünde ise rakip golü bulabilirdi. İyi bir performans sergilemedik.

    Gaziantep bizim için zorlu bir deplasman. Sonradan oyuna giren hücum oyuncularından beklediğimiz katkıyı alamadık. Yeni yeni toparlanıyoruz. Sezonun başındayız. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi oynarız.

        "OYNATTIRMAYACAKSAN NEDEN ALDIRIYORSUN"
        Ülkemizde uygulanan yabancı kuralı başka bir ülkede uygulanıyor mu merak ediyorum. Anlamsız bir kural. "14 yabancı oyuncu alın" diyorlar, altı oyuncu kenarda oturuyor. 250 milyon avro boşa gidiyor. Oynattırmayacaksan neden aldırıyorsun. Bu kuralı çok doğru bulmuyorum.
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