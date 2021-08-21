Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı! Inter'de müthiş başlangıç...

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2021-2022 sezonunun ilk haftasında, son şampiyon Inter, konuk ettiği Genoa'yı 4-0 yendi.
Hakan Çalhanoğlu maça damga vurdu.
Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi takım hızlı başlayan taraf oldu.
İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI
Mücadelenin 6. dakikasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Skriniar, mavi-siyahlıları 1-0 öne geçirdi.
14. dakikada Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 25 metreden çektiği düzgün şutla topu ağlarla buluşturdu ve Inter adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında Inter, 74. dakikada Şilili futbolcu Vidal ile skoru 3-0 yaparken, 87. dakikada yeni transferlerinden Dzeko, farkı 4'e çıkaran golü attı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 1 gol atıp, 1 gol pası veren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77. dakikada yerini Martin Satriano'ya bıraktı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, yeni sezonun ilk maçında Genoa'yı 4-0'lık farklı skorla mağlup ederek, sezona 3 puanla başladı.
Serie A'da yeni sezonun ilk haftasında, milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün takımı Sassuolo, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-2 yendi. Milli futbolcular karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Kaan Ayhan 90+1. dakikada Chiriches'in yerine oyuna girdi, Mert Müldür ise bu maçta görev almadı.