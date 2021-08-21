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    • 21.08.2021 20:27
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    Schalke 04'te Ozan Kabak depremi! Serbest kalıyor işte yeni adresi…

    Son dakika transfer haberleri... Bonservisi Alman kulübü Schalke 04’te bulunan milli futbolcu Ozan Kabak’ın geleceği yavaş yavaş belli olmaya başladı. Schalke’den ayrılmaya hazırlanan Ozan için sürpriz bir takım talip oldu. Ozan Kabak gelecek sezon Fransa Ligue 1’de Nice forması giymeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Schalke 04’te Ozan Kabak depremi!

    Almanya Bundesliga'dan bir alt lige düşen Schalke 04'te Ozan Kabak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Liverpool'da tamamlayan Ozan bonservisinin bulunduğu Schalke 04'de geri dönmüş ancak Alman kulübün yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle takımdan ayrılma kararı almıştı.

    LIGUE 1'DEN TALİP ÇIKTI
    Avrupa'da bir çok kulübün dikkatini çeken ancak henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Ozan için Fransa Ligue 1'den talip çıktı.

    Fransa basınından Sport.fr'nin haberine göre geçtiğimiz sezon Fransa'da Lille'i şampiyon yapan Christophe Galtier bu sezon başında Nice'in başına geçmişti. Galtier Ozan Kabak'ı yeni takımına transfer etmek istiyor.

        GALTIER OZAN KABAK'IN PEŞİNDE
        Bu sezon Nice savunmasını Jean-Clair Todibo ile güçlendiren Galtier takıma Ozan Kabak'ı da kazandırmak istiyor. Geçen sezon Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in uzun süreli sakatlıklarını hafifletmek için Liverpool'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncu bonservisinin bulunduğu Schalke'ye geri dönmüştü.

        Ancak ikinci lige düşen Alman kulübü ekonomik kriz ile karşı karşıya.

        SCHALKE'DE MAAŞ KRİZİ
        Fransız basınında yer alan bilgilere göre Schalke 04, Ozan Kabak'ın maaşını bile ödemekte zorlanacak ve hiçbir kulüp onu satın almak istemediğinde sözleşmesini feshedebilecekti. Nice'in transferde yararlanabileceği hassas bir durum sözkonusu.

        Schalke'de Ozan'ın maaş krizi nedeniyle serbest kalması durumu gerçekleşebilir.

        Ozan'ın sözleşmesi sona erdiğinde Nice harekete geçerek transferi ücretsiz bir şekilde tamamlayabilir.
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        Haberler Spor Schalke 04'te Ozan Kabak depremi! Serbest kalıyor işte yeni adresi…
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