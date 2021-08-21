Schalke 04'te Ozan Kabak depremi! Serbest kalıyor işte yeni adresi…

Almanya Bundesliga'dan bir alt lige düşen Schalke 04'te Ozan Kabak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Liverpool'da tamamlayan Ozan bonservisinin bulunduğu Schalke 04'de geri dönmüş ancak Alman kulübün yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle takımdan ayrılma kararı almıştı.
LIGUE 1'DEN TALİP ÇIKTI
Avrupa'da bir çok kulübün dikkatini çeken ancak henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Ozan için Fransa Ligue 1'den talip çıktı.
Fransa basınından Sport.fr'nin haberine göre geçtiğimiz sezon Fransa'da Lille'i şampiyon yapan Christophe Galtier bu sezon başında Nice'in başına geçmişti. Galtier Ozan Kabak'ı yeni takımına transfer etmek istiyor.