DNA testi yaptırmamak için pencereden kaçan çiftçi, bu kez başaramadı! Biyolojik evlattan 350 bin lira tazminat...

Kardeşi ile yıllarca babasız büyüdüklerini belirten Hasan Kaya, "Annem, iki çocukla beraber yalnızlığa terk edildi. Benim ve kardeşimin yıllardır ne çektiğini, annemin evimizi geçindirmek için nasıl sıkıntılara katlandığını kimse bilmez. Annem bize hem babalık hem de annelik yaptı. Dava açarken bile param olmadığı için adli yardım talebinde bulunduk ve o şekilde dava açabildik. Bizim tek istediğimiz, her çocuk gibi değer görmek. Hiçbir zaman para peşinde koşmadık. Ancak, adaletin de yerini bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Orhan A., bir önceki sefer de testten kaçmıştı ama bu defa kaçamadı ve biyolojik olarak babamız olduğu ispatlanmış oldu" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN