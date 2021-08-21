DNA testi yaptırmamak için pencereden kaçan çiftçi, bu kez başaramadı! Biyolojik evlattan 350 bin lira tazminat...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çiftçilik yapan Orhan A., 1990 yılında Dursun Kaya (55) ile dini nikah kıydı. Çiftin Hasan Kaya (29) ve M.K. (22) isimlerinde 2 çocuğu oldu. Ancak Orhan A. resmi nikah kıymayınca çocuklar annenin kütüğüne kaydedildi.
Orhan A., bir süre sonra başka bir kadınla resmi nikahla evlendi, 4 çocuğu oldu. Dursun Kaya, 2000 yılında babalık davası açtı. Mahkeme DNA testi istedi. Dursun Kaya'nın iddiasına göre Orhan A. test işlemleri için gittiği adliyenin penceresinden atlayıp kaçtı.
Daha sonra gelen tebligatları dikkate almadı. Kaya da duruşmalara katılmayınca dava düştü.