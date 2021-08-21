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    • 21.08.2021 13:48
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    İngiliz basınından bomba iddia: Fenerbahçe'de Kolasinac’a Mesut Özil formülü: 3 yıllık sözleşme imzaladı!

    Kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde flaş transferlerini açıklaması bekleniyor. Sarı-Lacivertlilerle ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Kolasinac’a Mesut Özil formülü!

    Kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe, harcama limitlerinde yer açmaya başladı. Kanarya'nın önümüzdeki günlerde flaş transferlerini açıklaması bekleniyor. Sarı-Lacivertlilerle ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

    İngilizlere göre Arsenal forması giyen Sead Kolosinac için Mesut Özil transferinde olduğu gibi maaşının bir kısmını Arsenal ödeyecek. Boşnak sol kanat oyuncusu, sözleşmesinin erken feshi için İngiliz kulübüyle prensipte anlaşmaya vardı.


    İNGİLİZ MEDYASINA GÖRE 3 YILLIK İMZALADI
    Ada medyasına göre Kolasinac, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu 1.8 milyon Euro yıllık maaş+700 bin Euro bonus kazanacak. Arsenal, Haziran 2022'ye kadar Kolasinac'ın maaşının küçük bir kısmını ödeyecek.


        PEREIRA ÇOK İSTİYOR
        Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Kolasinac'ı özellikle teknik direktör Vitor Pereira kadrosunda çok istiyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncu sol kanadın dışında stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.


        ÖZİL'İN YAKIN ARKADAŞI
        Kariyerinde 352 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 28 gol atarken 39 da asist yaptı. Kolasinac, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in çok yakın arkadaşı.

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        Haberler Spor İngiliz basınından bomba iddia: Fenerbahçe'de Kolasinac’a Mesut Özil formülü: 3 yıllık sözleşme imzaladı!
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