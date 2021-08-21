Fenerbahçe’de Keita Balde sesleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferin bitimine kadar 3 ya da 4 takviye yapmak istediklerini açıklamıştı. Bu sözlerin ardından gözler Sarı-Lacivertliler'in yapacağı hamlelere çevrildi. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre Fenerbahçe, Monaco formasını giyen Keita Balde ile ilgileniyor.
BALDE İÇİN 3 KULÜP DEVREDE
Di Marzio, Senegalli forvetin Fransız kulübünden ayrılma kararı aldığını ve transfer için 3 kulübün devrede olduğunu belirtti. Haberde, bu kulüplerin Fenerbahçe ile birlikte Valencia ve Watford olduğu ifade edildi.
MONACO İLE YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Forvetin her bölgesinde görev yapabilen 26 yaşındaki Keita Balde'nin Monaco ile 1 yıl sözleşmesi kaldı. Monaco'nun maaş yükünden kurtulmak için düşük bir bedelle yıldız futbolcuyu elden çıkarabileceği belirtiliyor.