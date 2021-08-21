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    • 21.08.2021 15:07
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    Fenerbahçe’de Keita Balde sesleri

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer açıklamaları sonrası kulüpte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio’ya göre Fenerbahçe, Monaco formasını giyen Keita Balde ile ilgileniyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de Keita Balde sesleri

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferin bitimine kadar 3 ya da 4 takviye yapmak istediklerini açıklamıştı. Bu sözlerin ardından gözler Sarı-Lacivertliler'in yapacağı hamlelere çevrildi. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre Fenerbahçe, Monaco formasını giyen Keita Balde ile ilgileniyor.


    BALDE İÇİN 3 KULÜP DEVREDE
    Di Marzio, Senegalli forvetin Fransız kulübünden ayrılma kararı aldığını ve transfer için 3 kulübün devrede olduğunu belirtti. Haberde, bu kulüplerin Fenerbahçe ile birlikte Valencia ve Watford olduğu ifade edildi.


    MONACO İLE YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
    Forvetin her bölgesinde görev yapabilen 26 yaşındaki Keita Balde'nin Monaco ile 1 yıl sözleşmesi kaldı. Monaco'nun maaş yükünden kurtulmak için düşük bir bedelle yıldız futbolcuyu elden çıkarabileceği belirtiliyor.


        Barcelona'nın ünlü altyapı merkezi La Masia'da futbola başlayan Keita Balde 2011'de Lazio'nun alt yapısına geçti. Ardından A takıma yükselen ve müthiş performansıyla dikkatleri çeken Senegalli forvet, 2017'de 30 milyon Euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.


        Fransız kulübünde beklentilerin uzağında kalan Keita Balde, Inter ve Sampdoria'da kiralık olarak oynadı. Geçen sezon Sampdoria'da 25 Serie A maçına çıkıp 7 gol ve 2 asistlik performans gösteren yıldız futbolcu alkış topladı.

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