Fenerbahçe’de Keita Balde sesleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferin bitimine kadar 3 ya da 4 takviye yapmak istediklerini açıklamıştı. Bu sözlerin ardından gözler Sarı-Lacivertliler'in yapacağı hamlelere çevrildi. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre Fenerbahçe, Monaco formasını giyen Keita Balde ile ilgileniyor.