Beşiktaş'ta ibre Marcelo'ya döndü! Sambacı için tüm şartlar zorlanacak

Beşiktaş stoper transferini bir an önce sonlandırmak istiyor. Siyah- Beyazlılar, Fransız ekibi Lyon'da kadro dışı kalan eski yıldızı Marcelo Guedes'in peşinde. Kara Kartal, 34 yaşındaki yıldızın bonservisini eline almasını bekliyor. Beşiktaş ondan sonra harekete geçecek ve transferi bitirecek.



ÜLKESİNDEN DE İSTEYENLER VAR

MARCELO transferini Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın da çok istediği ve bunun için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya ülkesinden de talipler var.