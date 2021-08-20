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    Rakibimiz Ukrayna (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Ukrayna ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da start alacak

    Rakibimiz Ukrayna

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Ukrayna ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da start alacak.

    TABEKOU MANİSA'DA
    TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kamerunlu kanat oyuncusu Serge Tabekou'yu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

    ÖZCAN BANDIRMA'DA
    TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı transfer etti. 23 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Yıldız oyuncu geçen sezon Eskişehir'de forma giydi.

        KAAN AYHAN BİTTİ BİTİYOR
        Beşiktaş stoper bölgesi için Kaan Ayhan ile görüşmelerini sürdürüyor... Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Milli futbolcu, stoper bölgesi dışında ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

        TYLER BOYD RİZE'DE
        Sergen Yalçın'ın takımda istemediği Tyler Boyd, Ç.Rize'ye kiralandı. Kartal Kayra Yılmaz da Ümraniye ile kiralık olarak anlaştı.

        YAŞAYARAK ÖĞRENECEĞİM
        Beşiktaş'ın yıldızı Batshuayi, "Benim şu an tek hedefim cumartesi günü gol atıp, takımıma galibiyet kazandırmak. Sadece N'Koudou ile konuştum. Süper Lig'in kalitesi ile ilgili bir bilgim yok, yaşayarak öğreneceğim. Birçok büyük kulüpte görev aldım, bana göre Beşiktaş'ta o takımlar gibi büyük bir ekip" dedi.

            KARTAL'A ÜMİT ÖZTÜRK
            Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı. G.Antep-Beşiktaş maçında ümit Öztürk düdük çalacak. Lider Trabzon'un Sivas ile oynayacağı maçta Abdulkadir Bitigen görev alacak. F.Bahçe- Antalya maçını Halil Umut Meler, G.Saray-Hatay maçını ise Hüseyin Göçek yönetecek.

            KONYASPOR-A.DEMİR
            Süper Lig'de 2. haftanın perdesi bu akşam açılacak. Konyaspor ile Adana Demirspor 20.30'da karşılaşacak. Konya ilk hafta Sivas'ı 1-0 yenerken, A.Demir ise F.Bahçe'ye aynı skorla kaybetmişti.

            FORMULAZ HEYECANI
            Karadeniz            'in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz için geri sayım başladı. Heyecan 22 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde yaşanacak.

                BORİNİ 2023'E KADAR
                Fatih Karagümrük'te İtalyan futbolcu Fabio Borini'nin sözleşmesi uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fabio Borini'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

                MERKEL GAZİANTEP'DE
                Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Alexander Merkel ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Alman futbolcu, "Önemli bir camiaya geldim" dedi.

                BURAK ELMAS'TAN GÜL'E ZİYARET
                Başkan Burak Elmas, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir de hazır bulundu.

                    BABEL'LE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
                    Maaş bütçesinde indirime gitmek isteyen Galatasaray yönetimi, Ryan Babel'i de gözden çıkardı. Hollandalı yıldızdan kulüp bulması istendi.

                    THİAM KONYA'YA SİNAN ANTALYA'YA
                    Mame Thiam bonservisiyle birlikte Konyaspor'a tranfser olmak üzere. Sinan Gümüş'e ise 7 talip var. Ancak Antalyaspor'un bir adım önde olduğu ifade edildi.

                    ENNER VALENCİA ZAMANA KARŞI
                    Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Valencia'nın tedavileri dün de devam etti. Mert Hakan ve Pelkas'ın Antalya maçında oynama şanları yok. Ağrıları azalan Enner Valencia'nın durumunun ise bugün kesinlik kazanması bekleniyor.


                        PFDK'DAN MARCAO'YA 8 MAÇLIK FATURA
                        Giresun deplasmanında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak gündeme oturan Marcao'nun cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 'saldırı' suçundan Brezilyalı yıldıza tam 8 maç ceza verdi. Marcao ligin 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine kadar takımdaki yerini alamayacak. Marcao'ya verilecek maddi ve idari cezanın da bugün açıklanması bekleniyor.
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                        Haberler Spor Rakibimiz Ukrayna (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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