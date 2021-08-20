Rakibimiz Ukrayna (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Ukrayna ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da start alacak.
TABEKOU MANİSA'DA
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kamerunlu kanat oyuncusu Serge Tabekou'yu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.
ÖZCAN BANDIRMA'DA
TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı transfer etti. 23 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Yıldız oyuncu geçen sezon Eskişehir'de forma giydi.