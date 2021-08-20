Rakibimiz Ukrayna (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

YAŞAYARAK ÖĞRENECEĞİM

Beşiktaş'ın yıldızı Batshuayi, "Benim şu an tek hedefim cumartesi günü gol atıp, takımıma galibiyet kazandırmak. Sadece N'Koudou ile konuştum. Süper Lig'in kalitesi ile ilgili bir bilgim yok, yaşayarak öğreneceğim. Birçok büyük kulüpte görev aldım, bana göre Beşiktaş'ta o takımlar gibi büyük bir ekip" dedi.