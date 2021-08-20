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    • 20.08.2021 08:59
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    • 20.08.2021 08:59
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    Türkiye Ukrayna voleybol maçı hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye-Ukrayna voleybol maçı için heyecan sürerken gözler maçın oynanayacağı güne ve saate çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele ediyor. Dün akşam Romanya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Peki, Türkiye Ukrayna voleybol maçı hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

    Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?

    Son olarak Romanya A Milli Voleybol Takımı'yla karşı karşıya gelip rakibi mağlup eden Filenin Sultanları'nın şimdiki rakibi Ukrayna. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları'nın Romanya'dan sonraki rakibi Ukrayna olacak. Maç için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Türkiye Ukrayna voleybol maçı hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...

    TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye-Ukrayna voleybol maçı 20 Ağustos Perşembe günü başlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.

    İşte Filenin Sultanları'nın diğer rakipleri;

    ROMANYA - TÜRKİYE: 1-3

    1'İNCİ SET: 25-23

    2'NCİ SET: 10-25

    3'ÜNCÜ SET: 20-25

    4'ÜNCÜ SET: 17-25

    Üst üste 10'ncu kez Avrupa Şampiyonası'na katılan milliler, turnuvanın favori takımları arasında sayılıyor.

    MAÇ TAKVİMİ

    2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

    20 Ağustos:

    20.30 Türkiye-Ukrayna

    22 Ağustos:

    17.30 Türkiye-İsveç

        23 Ağustos:

        20.30 Türkiye-Finlandiya

        24 Ağustos:

        17.30 Hollanda-Türkiye

        KADRO

        Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

        Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

        Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

        Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

        ŞAMPİYONADA GRUPLAR

        2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

        A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

        B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.
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            Haberler Spor Türkiye Ukrayna voleybol maçı hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?
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