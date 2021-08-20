Son olarak Romanya A Milli Voleybol Takımı'yla karşı karşıya gelip rakibi mağlup eden Filenin Sultanları'nın şimdiki rakibi Ukrayna. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları'nın Romanya'dan sonraki rakibi Ukrayna olacak. Maç için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Türkiye Ukrayna voleybol maçı hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...

TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye-Ukrayna voleybol maçı 20 Ağustos Perşembe günü başlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.

İşte Filenin Sultanları'nın diğer rakipleri;