Ozan Tufan Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7 milyon euro

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını açıkladı. Watford kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeyecek. İngiliz ekibi, Premier Lig'den düşmezse Watford, Sarı-Lacivertli kulübe 7 milyon Euro ödeyerek Ozan'ın bonservisini alacak.

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Açıklamada "Çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan" ifadeleri kullanıldı.

OZAN: SONSUZA DEK FENERBAHÇE

Ozan Tufan da Fenerbahçe camiasına bir veda mesajı yayınladı. Başarılı futbolcu mesajını "Her gün olduğu gibi bugün dea en yüksek sesle! Sonsuza dek Fenerbahçe. Evladınız Ozan" cümleleriyle tamamladı.

ZORUNLULUK ŞARTI KÜME DÜŞMEMEK!

Watford küme düşmezse zorunlu satın alma şartı devreye girecek. Küme düşerse opsiyon isteğe bağlı olacak.