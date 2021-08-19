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    • Spor
    • 19.08.2021 12:08
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    • 19.08.2021 12:49
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    Fenerbahçe Ozan Tufan'ın Watford transferini resmen açıkladı: Başarılar dileriz

    Son dakika haberine göre, Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ozan Tufan'a başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Takvim.com.tr, Tufan'ın transferini dün okuyucularına duyurmuştu.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

    Fenerbahçe, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiliz ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

    Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan, İngiliz ekibi Watford'a transfer oldu.



    *İşte Takvim'in Ozan Tufan transferiyle ilgili yaptığı haber (Okumak için tıklayın)

    SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANDI
    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tufan için Watford ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşıldığı belirtilirken, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.

        Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan" ifadeleri kullanıldı.

        Watford ise Ozan Tufan'ın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla açıkladı.

        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

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