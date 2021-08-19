Fenerbahçe Ozan Tufan'ın Watford transferini resmen açıkladı: Başarılar dileriz





*İşte Takvim'in Ozan Tufan transferiyle ilgili yaptığı haber (Okumak için tıklayın)



SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tufan için Watford ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşıldığı belirtilirken, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.