Gedson’a 6 milyon euro

Beşiktaş transfer sezonunda Galatasaray'ın elinden bir yıldızı daha kapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Rosier ve Ghezzal'da mutlu sona ulaşan Kara Kartal'ın hedefi Gedson Fernandes... Galatasaray'ın da peşinde olduğu Portekizli yıldız orta saha için yeni bir hamle daha geldi.

KARA KARTAL BEKLEMEYE GEÇTİ

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için Benfica'ya 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği bildirildi. G.Saray ve Beşiktaş yıldız oyuncu için müthiş bir rekabet halinde

BENFİCA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Benfica'nın kararı merakla bekleniyor.