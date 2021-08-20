Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gedson'a 6 milyon euro

    Beşiktaş transfer sezonunda Galatasaray'ın elinden bir yıldızı daha kapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Rosier ve Ghezzal'da mutlu sona ulaşan Kara Kartal'ın hedefi Gedson Fernandes... Galatasaray'ın da peşinde olduğu Portekizli yıldız orta saha için yeni bir hamle daha geldi.

    Gedson’a 6 milyon euro

    Beşiktaş transfer sezonunda Galatasaray'ın elinden bir yıldızı daha kapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Rosier ve Ghezzal'da mutlu sona ulaşan Kara Kartal'ın hedefi Gedson Fernandes... Galatasaray'ın da peşinde olduğu Portekizli yıldız orta saha için yeni bir hamle daha geldi.

    KARA KARTAL BEKLEMEYE GEÇTİ
    Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için Benfica'ya 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği bildirildi. G.Saray ve Beşiktaş yıldız oyuncu için müthiş bir rekabet halinde

    BENFİCA'NIN KARARI BEKLENİYOR
    Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Benfica'nın kararı merakla bekleniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü
    Haberler Spor Gedson'a 6 milyon euro
        SON DAKİKA