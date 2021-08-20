Cimbom, Kerem'le öne geçmesine rağmen Randers'la yenişemedi

Aslan'ın tadı yok... Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Randers'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Cimbom 26 Ağustos'ta Danimarka ekibiyle İstanbul'da karşılaşacak. 8. dakikada ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu Carlgren kurtardı.

MUSLERA HATASINI AFFETTİRDİ

14. dakikada kaleci Muslera çok büyük bir hata yaptı. Ama Uruguaylı kaleci, Egho'nun şutunu kurtararak hatasını telafi etti. Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Galatasaray aradığı golü buldu.

KARAMBOLDEN GOLÜ YEDİK

Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının önünden yaptığı vuruşta top, defansa da çarparak ağlara gitti: 0-1. 54'te ceza sahamızda oluşan karambolde sonrası Lauenborg skoru 1-1 yaptı.

FEGHOULİ O FIRSAT NASIL KAÇAR!

59. dakikada Mohamed'in uçarak kafa vuruşunu kaleci kontrol etti. 83'te Feghouli yüzde yüz pozisyonda golü atamadı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Galatasaray turu rövanşa bıraktı.

MOHAMED YİNE KAYIPLARDA

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed, Randers karşısında da hayal kırıklığı yarattı. Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği Mısırlı yıldız beklentilerin çok uzağında kaldı. Mohamed'in ilk yarıda attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 76. dakikada yerini Falcao'ya bırakan yıldız futbolcunun performansı sosyal medyada ağır eleştiriler aldı.

YEDLİN: TEMPOMUZU ARTIRMALIYIZ

Gecenin etkisiz isimlerinden Yedlin, "Tempomuzu artırırsak hücumda daha etkili oluruz" dedi. ABD'li sağ bek, "Fırsatlar yakaladım. Ama iyi kullanamadım" diye konuştu.

EMRE DÖNDÜ AMA ETKİLİ OLAMADI

Covid testi pozitif çıkan ve uzun süredir takımdan ayrı olan Emre Akbaba bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. İlk 11'de sahaya çıkan ve 61 dakika görev yapan yıldız futbolcu performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

ELMAS BUGÜN BASININ ÖNÜNE ÇIKACAK

TFF'nin Marcao'ya verilen cezayı Randers maçı sırasında açıklaması tepki çekti. Başkan Burak Elmas bugün 12.00'de GSTV'de yapacağı açıklamalarla TFF'nin tavrını değerlendirecek.

SAVUNMA YİNE EVLERE ŞENLİK!

Sezon başından bu yana Galatasaray'da devam eden savunma hataları dün de sahnedeydi. Özellikle Luyindama yaptığı top kayıpları ile tepki çekerken, Randers çok sayıda gol pozisyonu yakaladı.

RÖVANŞTA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "1-0'dan sonra 2'yi bulabilirdik. Kazanmak isterdik ama olmadı. Herhalde biraz yorgunluğumuz ortaya çıktı. Üst üste deplasmanlar, seyahat kolay değil. Mühim olan gruplara kalabilmek. Rakip iyi mücadele etti. İkinci maçta Galatasaray gereğini yapacaktır" dedi. TFF'nin Marcao ile ilgili cezasını yorumlayan Terim, "Schalke'de geçen sene ne olmuştu? Oynamadan önce ceza açıklanmıştı. Biz alışkınız bunlara. Marcao'nun cezasının açıklanma saati için ne düşündüklerini bilemem. Başkanın basın toplantısı var, gerekenleri söyleyecektir" diye konuştu.