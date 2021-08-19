Randers - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers'a konuk oluyor.
Randers Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek.
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
RANDERS - GALATASARAY | CANLI
İLK 11'LER
Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem, Mostafa Mohamed
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı takım, Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson'dan karşılaşmada yararlanamayacak.
Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle dünkü antrenmana alınmayan ve sarı kart cezalısı olan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau, lisansları çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nelsson, Randers'a karşı forma giyemeyecek.