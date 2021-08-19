Türkiye-Ukrayna voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele ediyor. Dün akşam Romanya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Peki, Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Ukrayna maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler...

TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye-Ukrayna voleybol maçı 20 Ağustos Perşembe günü başlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.

İşte Filenin Sultanları'nın diğer rakipleri;