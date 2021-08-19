Türkiye-Ukrayna voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele ediyor. Dün akşam Romanya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Peki, Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Ukrayna maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler...
TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye-Ukrayna voleybol maçı 20 Ağustos Perşembe günü başlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.
İşte Filenin Sultanları'nın diğer rakipleri;
ROMANYA - TÜRKİYE: 1-3
1'İNCİ SET: 25-23
2'NCİ SET: 10-25
3'ÜNCÜ SET: 20-25
4'ÜNCÜ SET: 17-25
Üst üste 10'ncu kez Avrupa Şampiyonası'na katılan milliler, turnuvanın favori takımları arasında sayılıyor.
MAÇ TAKVİMİ
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç