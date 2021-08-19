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    • Spor
    • 19.08.2021 13:14
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    • 19.08.2021 13:18
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    SON DAKİKA! Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçı hakemleri...

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk oldu.

    Süper Lig’de 2. haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk oldu.

    İşte haftanın programı ve hakemler

    Cuma
    Kayserispor - Adana Demirspor | Tugay Kaan Numanoğlu

    Cumartesi
    Kasımpaşa - Giresunspor | Ali Palabıyık
    Çaykur Rizespor - Karagümrük | Volkan Bayarslan
    Alanyaspor - Altay | Mete Kalkavan
    Gaziantep FK - Beşiktaş | Ümit Öztürk

    Pazar
    Konyaspor - Başakşehir | Halis Özkahya
    Fenerbahçe - Antalya | Halil Umut Meler
    Göztepe - Yeni Malatyaspor | Bahattin Şimşek

    Pazartesi
    Trabzonspor - Sivasspor | Abdülkadir Bitigen
    Galatasaray - Hatayspor | Hüseyin Göçek

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçı hakemleri...
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