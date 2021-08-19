SON DAKİKA! Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçı hakemleri...

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk oldu.

İşte haftanın programı ve hakemler



Cuma

Kayserispor - Adana Demirspor | Tugay Kaan Numanoğlu

Cumartesi

Kasımpaşa - Giresunspor | Ali Palabıyık

Çaykur Rizespor - Karagümrük | Volkan Bayarslan

Alanyaspor - Altay | Mete Kalkavan

Gaziantep FK - Beşiktaş | Ümit Öztürk



Pazar

Konyaspor - Başakşehir | Halis Özkahya

Fenerbahçe - Antalya | Halil Umut Meler

Göztepe - Yeni Malatyaspor | Bahattin Şimşek



Pazartesi

Trabzonspor - Sivasspor | Abdülkadir Bitigen

Galatasaray - Hatayspor | Hüseyin Göçek