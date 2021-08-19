SON DAKİKA! Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçı hakemleri...

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk oldu.
İşte haftanın programı ve hakemler
Cuma
Kayserispor - Adana Demirspor | Tugay Kaan Numanoğlu
Cumartesi
Kasımpaşa - Giresunspor | Ali Palabıyık
Çaykur Rizespor - Karagümrük | Volkan Bayarslan
Alanyaspor - Altay | Mete Kalkavan
Gaziantep FK - Beşiktaş | Ümit Öztürk
Pazar
Konyaspor - Başakşehir | Halis Özkahya
Fenerbahçe - Antalya | Halil Umut Meler
Göztepe - Yeni Malatyaspor | Bahattin Şimşek
Pazartesi
Trabzonspor - Sivasspor | Abdülkadir Bitigen
Galatasaray - Hatayspor | Hüseyin Göçek