Golcü tamam sırada stoper var! Beşiktaş'ın son bombası Kaan Ayhan

İtalyan kulübünün temsilcilerinin kapıyı 6 milyon Euro'dan açtıkları ancak Beşiktaş'ın bu rakamı düşürmek istediği öğrenildi.



EROL AYHAN: NEDEN OLMASIN

KAAN Ayhan'ın babası Erol Ayhan da geçtiğimiz günlerde "Sassuolo'yla anlaşılırsa Kaan Türkiye'de oynamak ister. Neden olmasın" sözlerini sarfetmişti. Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının da Kaan Ayhan için ciddi bir tercih sebebi.