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    Golcü tamam sırada stoper var! Beşiktaş'ın son bombası Kaan Ayhan

    Bu sezon 3 kulvarda birden başarıyı hedefleyen Beşiktaş'ın transferdeki hedeflerinden bir tanesi de stoperdi. Beşiktaş, milli stoper Kaan Ayhan için Sassuolo ile görüşmelere başladı. Sergen Yalçın’ın transferde ısrarlı olduğu öğrenildi. Kaan Ayhan'ın stoper mevkinin yanı sıra sağ bekte de başarıyla forma giyebilmesi teknik patron Sergen Yalçın ve yönetimin tercih sebebi olduğu ifade ediliyor.

    Son bomba Kaan Ayhan

    Bu sezon 3 kulvarda birden başarıyı hedefleyen Beşiktaş'ın transferdeki hedeflerinden bir tanesi de stoperdi. David Luiz, Denswil ve Boateng isimlerinin geçtiği Beşiktaş'ta önemli bir isim daha listeye girdi ve temaslar resmen başladı.

    Beşiktaş, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile görüşmelere start verdi.

    SAĞ BEKTE DE FORMA GİYEBİLİYOR
    Kaan Ayhan'ın stoper mevkinin yanı sıra sağ bekte de başarıyla forma giyebilmesi teknik patron Sergen Yalçın ve yönetimin tercih sebebi olduğu ifade ediliyor.

    İtalyan kulübünün temsilcilerinin kapıyı 6 milyon Euro'dan açtıkları ancak Beşiktaş'ın bu rakamı düşürmek istediği öğrenildi.


    EROL AYHAN: NEDEN OLMASIN
    KAAN Ayhan'ın babası Erol Ayhan da geçtiğimiz günlerde "Sassuolo'yla anlaşılırsa Kaan Türkiye'de oynamak ister. Neden olmasın" sözlerini sarfetmişti. Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının da Kaan Ayhan için ciddi bir tercih sebebi.

        2020'DEN BERİ SERİE A'DA...
        26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Kaan Ayhan stoper, sağ bek ve zaman zaman da ön libero mevkilerinde forma giyiyor.

        Kaan, 2020 yılında Düsseldorf takımından Sassuolo'ya transfer olmuştu.
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