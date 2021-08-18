Filenin Sultanları şimdi de Avrupa Şampiyonası'nda! Haydi yeni bir tarih yazın

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan bugün başlayacak. Organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak. Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Filenin Sultanları, Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda İsveç, Finlandiya, Ukrayna, Hollanda ve Romanya ile karşılaşacak.

İlk maç bugün 20.30'da Romanya ile olacak.



HANDE RED BULL'LU OLDU

Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın smaçörü Hande Baladın, Red Bull ailesine katıldı. Hande, "Red Bull ailesine katıldığım için çok mutluyum" dedi.