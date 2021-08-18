Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’den Turkuvaz Medya’ya özel açıklama: Bu madalya gençlere umut ışığı olsun

2020 Tokyo'da ülkemize altın madalya kazandıran Busenaz Sürmeneli, Turkuvaz Medya'ya açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun altında büyük bir özverinin yattığını ifade eden Sürmeneli "Bizden sonra yepyeni bir nesil gelecek. Şu an sorumluluk bizde. Bizden daha iyilerini yapabilmeleri için gençleri ve çocukları heyecanlandırmalıyız. Bu madalya işte o yüzden çocuklara umut ışığı olsun" diye konuştu.
ALTIN ALACAĞIMI BİLİYORDUM
BUSENAZ Sürmeneli şöyle devam etti: Tokyo'ya giderken de ilk maçımı aldığımda da yarı finali aldığımda da biliyordum altın madalyayı alacağımı. Bunlar işin yarısıydı.
AİLEME ÇOK DÜŞKÜNÜMDÜR
DİĞER yarısı da finali kazanmaktı. Aileme düşkünümdür. Arkadaşlarıma düşkünümdür. Sevdiklerimi mutlu etmek, onlarla geçirdiğim kısıtlı zamanı iyi değerlendirmek isterim.
2024'TE DE ALTIN İSTİYORUM
PARİS 2024'teki altın madalyayı da istiyorum. Sırada üst üste iki olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Türk kadın boksör olmak var. Bunlar sözle olmuyor. Çok çalışmak zorundayım.