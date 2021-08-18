Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’den Turkuvaz Medya’ya özel açıklama: Bu madalya gençlere umut ışığı olsun

2020 Tokyo'da ülkemize altın madalya kazandıran Busenaz Sürmeneli, Turkuvaz Medya'ya açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun altında büyük bir özverinin yattığını ifade eden Sürmeneli "Bizden sonra yepyeni bir nesil gelecek. Şu an sorumluluk bizde. Bizden daha iyilerini yapabilmeleri için gençleri ve çocukları heyecanlandırmalıyız. Bu madalya işte o yüzden çocuklara umut ışığı olsun" diye konuştu.



ALTIN ALACAĞIMI BİLİYORDUM

BUSENAZ Sürmeneli şöyle devam etti: Tokyo'ya giderken de ilk maçımı aldığımda da yarı finali aldığımda da biliyordum altın madalyayı alacağımı. Bunlar işin yarısıydı.