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    Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’den Turkuvaz Medya’ya özel açıklama: Bu madalya gençlere umut ışığı olsun

    Şampiyon boksörümüz Busenaz Sürmeneli Turkuvaz Medya’ya konuştu: Şu an sorumluluk bizde. Daha iyilerini yapabilmeleri için çocukları heyecanlandırmalıyız. Bu madalya işte o yüzden umut ışığı olsun.

    Bu madalya gençlere umut ışığı olsun
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    2020 Tokyo'da ülkemize altın madalya kazandıran Busenaz Sürmeneli, Turkuvaz Medya'ya açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun altında büyük bir özverinin yattığını ifade eden Sürmeneli "Bizden sonra yepyeni bir nesil gelecek. Şu an sorumluluk bizde. Bizden daha iyilerini yapabilmeleri için gençleri ve çocukları heyecanlandırmalıyız. Bu madalya işte o yüzden çocuklara umut ışığı olsun" diye konuştu.


    ALTIN ALACAĞIMI BİLİYORDUM
    BUSENAZ Sürmeneli şöyle devam etti: Tokyo'ya giderken de ilk maçımı aldığımda da yarı finali aldığımda da biliyordum altın madalyayı alacağımı. Bunlar işin yarısıydı.

    AİLEME ÇOK DÜŞKÜNÜMDÜR
    DİĞER yarısı da finali kazanmaktı. Aileme düşkünümdür. Arkadaşlarıma düşkünümdür. Sevdiklerimi mutlu etmek, onlarla geçirdiğim kısıtlı zamanı iyi değerlendirmek isterim.

    2024'TE DE ALTIN İSTİYORUM
    PARİS 2024'teki altın madalyayı da istiyorum. Sırada üst üste iki olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Türk kadın boksör olmak var. Bunlar sözle olmuyor. Çok çalışmak zorundayım.

        YANGIN HABERLERİ HIRSLANDIRDI
        MAÇLARDAN önce yangın haberleri geldi. Kasıt olduğu söyleniyordu. Bu bana çok dokundu. Elimden gelen ringe çıkıp Türk bayrağını bir adım taşımak. Kazanınca da hırsım geçmedi. Dedim ki "Biz Türk'üz. Bir ölür bin diriliriz."

        OLİMPİYAT ŞAMPİYONUNU DUYGULANDIRAN OLAY
        Şampiyon boksörümüz Busenaz Sürmeneli'yi gittiği pidecide kendisini tatlı bir sürpriz bekliyordu.

        Busenaz Sürmeneli memleketi Trabzon'da ilginç bir olay yaşadı. Bir pidecide karnını doyurdu. Hesabı istediğinde ise kendisini bir sürpriz bekliyordu. İşletme Busenaz'a gönderdiği fişin üzerine, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" yazmıştı. Busenaz çok duygusal anlar yaşadı.

        Tuncay KURTULUŞ
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        Haberler Spor Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’den Turkuvaz Medya’ya özel açıklama: Bu madalya gençlere umut ışığı olsun
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