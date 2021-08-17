Beşiktaş'ta stopere eski yıldız! Sergen Yalçın Marcelo'ya onay verdi

Stoper transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor. Stefano Denswill, Jerome Boateng ve Ferro'yu gündemine alan Siyah-Beyazlılar'ın listesine sürpriz bir isim girdi.
Beşiktaş, Lyon formasını giyen eski yıldızı Marcelo Guedes için harekete geçti. Alınan bilgilere göre Lyon'da kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper menajeri aracıyığıyla Siyah-Beyazlılar'a haber gönderdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Marcelo'ya onay vermesi sonrası Beşiktaş yönetimi Lyon ile temasa geçerek transfer şartlarını masaya yatırdı.
Siyah-Beyazlılar'ın 2 yıl daha sözleşmesi olan 34 yaşındaki stoperi kiralamak istediği belirlendi. Lyon'un ilk hedefinin Marcelo'yu satmak olduğu ancak iyi bir teklif gelmemesi durumunda Beşiktaş'a "evet" denilebileceği öğrenildi.