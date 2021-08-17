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    • 17.08.2021 16:37
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    Beşiktaş'ta stopere eski yıldız! Sergen Yalçın Marcelo'ya onay verdi

    Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta stoper bölgesi için masaya sürpriz bir isim geldi. 2016-17 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen ve şampiyonlukta pay sahibi olan Marcelo için siyah-beyazlıların devreye gireceği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ta stopere eski yıldız! Sergen Yalçın’dan onay geldi

    Stoper transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor. Stefano Denswill, Jerome Boateng ve Ferro'yu gündemine alan Siyah-Beyazlılar'ın listesine sürpriz bir isim girdi.



    Beşiktaş, Lyon formasını giyen eski yıldızı Marcelo Guedes için harekete geçti. Alınan bilgilere göre Lyon'da kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper menajeri aracıyığıyla Siyah-Beyazlılar'a haber gönderdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Marcelo'ya onay vermesi sonrası Beşiktaş yönetimi Lyon ile temasa geçerek transfer şartlarını masaya yatırdı.



    Siyah-Beyazlılar'ın 2 yıl daha sözleşmesi olan 34 yaşındaki stoperi kiralamak istediği belirlendi. Lyon'un ilk hedefinin Marcelo'yu satmak olduğu ancak iyi bir teklif gelmemesi durumunda Beşiktaş'a "evet" denilebileceği öğrenildi.



        Lyon'un Angers depmasınında 3-0 kaybettiği maçta kendi kalesine bir gol atan Marcelo, teknik heyetin raporu sonrası kadro dışı bırakıldı.



        2016-17 sezonunda Beşiktaş formasını giyen ve kazanılan şampiyonlukta çok büyük bir rol oynayan Brezilyalı stoper 7 milyon Euro karşılığında Fransız ekibini transfer olmuştu.

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