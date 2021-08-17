Diagne in, Mostafa out! Galatasaray'da rotasyon...

PSV ve St. Johnstone maçlarında da ağları sarsan Diagne bu performansıyla Fatih Terim'in planlarının da değişmesine sebep oldu. Tecrübeli hocanın yaklaşık 1.5 ay önce yaptığı yeni sezon planlamasında Diagne'nin ismi gönderilecekler arasında yer alıyordu.
Hatta Senegalli yıldız kendisine İngiltere'de takım bulmak için kampa da yaklaşık 1 ay geç katılmıştı. Ancak Fatih Terim'in ilk 11'de düşündüğü Mostafa Mohamed'in kötü performansı işleri değiştirdi. Aldığı şansı çok iyi kullanan Diagne bir anda takımın değişilmez ismi haline geldi.
Buna karşın Mohamed'in de düşüşü artarak devam etti. Terim son oynanan Giresunspor maçında, kendisine kulüp bulunması istenen Radamel Falcao'yu bile oyuna alırken, Mısırlı forvet yedek kulübesinde oturdu.