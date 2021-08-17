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    • 17.08.2021 13:13
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    Diagne in, Mostafa out! Galatasaray'da rotasyon...

    Galatasaray sezona Giresunspor deplasmanında aldığı galibiyetle başlarken, maça damgasını vuran futbolcu Mbaye Diagne oldu. 1 gol atan, 1 penaltı kaçıran, 1 penaltı yaptıran ve rakibi 10 kişi bırakan Senegalli yıldız mücadelesiyle de büyük alkış aldı. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Diagne in, Mostafa out!

    PSV ve St. Johnstone maçlarında da ağları sarsan Diagne bu performansıyla Fatih Terim'in planlarının da değişmesine sebep oldu. Tecrübeli hocanın yaklaşık 1.5 ay önce yaptığı yeni sezon planlamasında Diagne'nin ismi gönderilecekler arasında yer alıyordu.

    Hatta Senegalli yıldız kendisine İngiltere'de takım bulmak için kampa da yaklaşık 1 ay geç katılmıştı. Ancak Fatih Terim'in ilk 11'de düşündüğü Mostafa Mohamed'in kötü performansı işleri değiştirdi. Aldığı şansı çok iyi kullanan Diagne bir anda takımın değişilmez ismi haline geldi.

    Buna karşın Mohamed'in de düşüşü artarak devam etti. Terim son oynanan Giresunspor maçında, kendisine kulüp bulunması istenen Radamel Falcao'yu bile oyuna alırken, Mısırlı forvet yedek kulübesinde oturdu.

        Terim'in hem Diagne'nin müthiş formu hem de Mostafa Mohamed'in büyük düşüşü sonrası transfer planlamasında değişikliğe gittiği öğrenildi.

        Tecrübeli hoca artık çok iyi bir teklif gelmemesi durumunda Diagne'nin takımda kalmasını istiyor.

        Taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Diagne şu anda takımın en iyi forveti. Onu göndermek büyük bir hata olur" ifadesini kullanıyor.

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