Diagne in, Mostafa out! Galatasaray'da rotasyon...

Hatta Senegalli yıldız kendisine İngiltere'de takım bulmak için kampa da yaklaşık 1 ay geç katılmıştı. Ancak Fatih Terim'in ilk 11'de düşündüğü Mostafa Mohamed'in kötü performansı işleri değiştirdi. Aldığı şansı çok iyi kullanan Diagne bir anda takımın değişilmez ismi haline geldi.