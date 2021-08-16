Fenerbahçe sezonun ilk maçında Adana Demirspor’u yıktı! Mutlu mesut başlangıç

Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı: 1-0... 10. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında topu önünde bulan Gustavo'nun şık vuruşu üst direkten döndü. 33'te Adana Demirspor gole yaklaştı. Lucas Castro'nun sol çaprazdan yerden şutunda top direkten geri döndü.

BALOTELLİ'DEN MÜTHİŞ FÜZE

Adana Demirspor'da İtalyan yıldız Balotelli, 45+1'de Fenerbahçe kalesine füze yolladı. Sarı-Lacivertliler'in milli kalecisi Altay, köşeye giden topu mükemmel çıkardı.

ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

46'da İrfan Can'ın asistinde Mesut Özil kale dibide topu ağlara gönderdi: 0-1. 47'de Balotelli'nin vuruşunu Altay çıkardı. 71'de Svensson'un sert şutunu Altay müthiş kurtardı.

GÖKHAN İLE GOLE YAKLAŞTI

82'de Svensson'un sağ kanattan ön direğe yaptığı ortada Pa Dibba topa dokundu... Top yandan auta gitti... 86'da Gökhan İnler'in sert şutu direği yaladı.

SERDAR DURSUN 45'TE GİRDİ 69'DA OYUNDAN ÇIKTI

Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarının bayında giren Serdar Dursun, 69. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Omuzundan sakatlanan tecrübeli golcünün sağlık durumu bugün netlik kazanacak.

FENER YİNE 3 PUANLA BAŞLADI

F.Bahçe, Adana Demirspor'u yenerek üst üste 4. sezona da 3 puanla başladı. Sarı-Lacivertliler bunu son olarak 23 yıl önce başarmıştı.

A.DEMİR'DEN PENALTI İSYANI

Adana Demirspor, karşılaşmanın 59. dakikasında penaltı bekledi. Akintola'nın pasıyla ceza sahasına giren Castro, Osayi Samuel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan devam kararı verdi. Ev sahibi ekibin futbolcuları bu pozisyon sonrası penaltı bekledi.

MESUT'A ÖVGÜ YAĞDI

Adana Demirspor karşısında F.Bahçe'ye galibiyeti getiren Mesut Özil, futbolu ile taraftardan övgü aldı. Yıldız isim maça damga vurdu.

SAMATTA PATLAMASI!

Fenerbahçe'de geçen sezonun en büyük hayal kırıklıklarından olan Samatta, yeni sezona da istediği gibi başlayamadı. Adana Demirspor maçının 15. dakikasında çok müsait pozisyonda topu kaleye göndermekte geciken ve %100'lük bir gol pozisyonunu değerlendiremeyen Tanzanyalı forvet taraftarları adeta çıldırttı. Samatta aleyhinde yorumlar yapıldı.

ALTAY BAYINDIR'DAN TAM 7 KURTARIŞ!

Kanarya'nın kalecisi Altay Bayındır, kurtarışlarıyla Adana Demir galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Genç file bekçisi Adana deplasmanında 7 kurtarışa imza atarak kariyer rekorunu tekrarladı.